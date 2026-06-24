i-Zorgreis geeft zorgbestuurders ruimte voor visie en praktijk

De i-Zorgreis Limburg, georganiseerd door VWS van 10 tot en met 12 juni, is succesvol verlopen. Ongeveer 35 zorgbestuurders uit verschillende sectoren en regio’s in Zuid-Limburg kwamen bijeen om te spreken over de uitdagingen en kansen van digitalisering in de zorg. Onder het thema ‘Op koers naar databeschikbaarheid’ stond het versterken van de betrokkenheid bij de uitvoering van de Nationale Visie en Strategie (NVS) voor het gezondheidsinformatiestelsel voorop.

Het kleinschalige karakter van de bijeenkomst creëerde een omgeving waarin bestuurders elkaar gemakkelijk vonden en open gesprekken konden voeren. Bianca Rouwenhorst, directeur Informatiebeleid/CIO bij VWS, benadrukte de meerwaarde daarvan: “Het intieme karakter zorgde ervoor dat er snel verbinding ontstond en iedereen vrijuit sprak.”

Landelijke en regionale ontwikkelingen

Onder leiding van dagvoorzitter Tom Jessen werd het programma van de i-Zorgreis stapsgewijs opgebouwd. De deelnemers werden meegenomen in landelijke en regionale ontwikkelingen, en in de gevolgen daarvan voor hun eigen organisaties en rol binnen de transformatie van de zorg. Bioloog Patrick van Veen verzorgde de aftrap met een reflectie op basis van het sociale gedrag van apen, waarbij hij inging op de voorwaarden voor effectieve samenwerking en succesvolle veranderprocessen.

De urgentie van de digitaliseringsopgave werd tijdens de i-Zorgreis tastbaar gemaakt door mantelzorger Laura M’Rabet. Aan de hand van haar persoonlijke ervaring liet zij zien hoe lastig het is om op het juiste moment te beschikken over relevante zorginformatie voor haar zoon. Haar verhaal benadrukte de gevolgen van gebrekkige gegevensuitwisseling voor patiënten, naasten en zorgprofessionals.

In break-outsessies gingen bestuurders vervolgens in op thema’s als AI, hybride zorg, het inlogstelsel Dezi, toestemmingsvoorziening Mitz, cybersecurity, datakwaliteit en eenheid van taal.

Menselijke kant van verandering

Naast de inhoudelijke opgaven stond tijdens de i-Zorgreis ook de vraag centraal hoe veranderingen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Praktijkvoorbeelden van Zuyderland Ziekenhuis, Meander en RSO Zuid-Limburg gaven inzicht in de dagelijkse praktijk van implementatie en samenwerking, onder het motto ‘kill your darlings’. Keynote-spreker Jaap Zijlstra benadrukte het belang van leiderschap, productief ongemak en bestuurlijk lef. De menselijke kant van verandering kwam tot slot naar voren in de bijdrage van Arenda Jansen, CNIO bij IJsselheem, die het belang van verpleegkundig leiderschap en de waarde van de CNIO-rol bij digitale vernieuwing benadrukte.

De i-Zorgreis werd afgesloten door RSO Nederland met een interactieve simulatie waarin regionale samenwerking centraal stond. Het spel maakte zichtbaar hoe afhankelijk organisaties van elkaar zijn en welke gezamenlijke inspanningen nodig zijn om databeschikbaarheid daadwerkelijk te realiseren. De i-Zorgreis Limburg heeft nieuwe inzichten opgeleverd en bestaande én nieuwe verbindingen tussen zorgbestuurders versterkt. Een volgende editie van de i-Zorgreis wordt voorbereid. Zorgbestuurders die bij de volgende i-Zorgreis aanwezig willen zijn kunnen mailen naar: izorgreisvws@minvws.nl.