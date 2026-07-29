Netwerkintake als basis voor hybride ggz

Een consortium van UMC Utrecht, Reinier van Arkel, GGzE en Minddistrict onderzoekt de komende jaren hoe zij de Netwerkintake – die ggz-gerelateerde hulpvragen binnen het kader van netwerkzorg plaatst – kunnen combineren met digitale ondersteuning. Het doel is uiteindelijk een landelijk opschaalbare hybride aanpak. De eerste lessen uit de gezamenlijke studie laten zien dat co-creatie bepalend is voor succesvolle implementatie.

De Netwerkintake, ontwikkeld door UMCU, brengt aan het begin van een behandeltraject niet alleen de hulpvraag van een cliënt in kaart, maar ook de rol van naasten, het sociale domein en digitale ondersteuning. Zo ontstaat een bredere blik op herstel en verschuift de nadruk van behandelen naar het versterken van zelfregie en samenwerking.



Volgens Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie en afdelingshoofd Psychiatrie bij UMC Utrecht, laten de eerste ervaringen zien dat deze aanpak werkt. "Patiënten en naasten ervaren dat er veel meer naar hun verhaal wordt geluisterd”, vertelt zij in ICT&health 4, 2026. Ook zorgprofessionals zijn volgens haar positiever over de werkwijze, terwijl eerdere analyses wijzen op mogelijkheden voor duurzamer herstel en lagere zorgkosten.

Co-creatie centraal

Het consortium werkt inmiddels aan een toolkit met e-healthmodules én een implementatieaanpak waarmee netwerkzorg breed toepasbaar moet worden binnen de ggz. Daarbij staat co-creatie centraal. Hine van Os, AIOS, assistant professor en projectcoördinator, benadrukt: "De ontwikkeling hiervan vindt plaats in voortdurende co-creatie."



Interviews met cliënten, naasten, behandelaren, ervaringsdeskundigen en managers maken volgens Van Os duidelijk dat implementatiesucces sterk afhankelijk is van factoren als de behandelcontext en de fase van herstel waarin een cliënt zich bevindt. “Juist daarom worden de toolkit en implementatiestrategieën tijdens het onderzoek voortdurend aangepast en getoetst.”

Landelijke opschaling

Digitalisering is daarbij nadrukkelijk een middel en geen doel op zich. De Netwerkintake blijft een persoonlijk gesprek, waarna digitale ondersteuning kan helpen bij onder meer zelfmanagement, monitoring en samenwerking binnen het netwerk rond de cliënt.



Barry Meesters, Director Growth & Partnerships bij Minddistrict, ziet in het project een belangrijke stap richting toekomstbestendige ggz. "Via ons aparte implementatieprogramma WWiser kijken we dan ook naar wat wél en wat níét digitaal ondersteund moet worden."



Het uiteindelijke doel van het consortium is een wetenschappelijk onderbouwde werkwijze die ook buiten de deelnemende organisaties kan worden toegepast. Door kennis actief te delen en implementatie-ervaringen te bundelen, willen de partners de basis leggen voor landelijke opschaling van hybride netwerkzorg.

Het volledige artikel is vanaf 20 augustus te lezen in ICT&health 4, 2026 en in ons online magazine.