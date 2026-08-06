ZorgTechNext: samenwerken aan zorgtechnologie in onderwijs en praktijk

Zorgtechnologie speelt een steeds grotere rol in de zorg en het sociaal domein. Toch is het gebruik ervan nog lang niet overal vanzelfsprekend. Met ZorgTechNext bundelen ROC van Twente, Technologie en Zorg Academie Twente, Aveleijn, Livio, Saxion, Bonhoeffer College en TechYourFuture daarom hun kennis en ervaring. Hun gezamenlijke doel: zorgtechnologie een vanzelfsprekend onderdeel maken van het handelingsrepertoire van mbo-studenten, docenten én zorgprofessionals.

Het project richt zich op de doorontwikkeling van het mbo-onderwijs op het gebied van zorg en sociaal domein, het versterken van technologiecompetenties en het verder professionaliseren van docenten en medewerkers in de praktijk. Daarmee willen de partners toekomstige én huidige zorgprofessionals beter voorbereiden op een zorgsector waarin (digitale) technologie een vaste plaats heeft.



Een belangrijk uitgangspunt is dat onderwijs en werkveld niet los van elkaar kunnen innoveren. Daartoe werkt ZorgTechNext aan een toekomstbestendig curriculum waarin technologie structureel is verankerd. Tegelijkertijd worden de technologiecompetenties van studenten en docenten gevolgd en waar nodig versterkt.



Ook buiten het reguliere onderwijs krijgen innovatie en technologie een plek. Studenten werken tijdens onder meer hackathons en praktijkopdrachten samen aan actuele vraagstukken uit de zorg. Zo doen zij ervaring op met het ontwikkelen en toepassen van technologische oplossingen voor de beroepspraktijk.

Samen leren

Een centrale rol is weggelegd voor learning communities, waarin studenten, docenten en professionals gezamenlijk werken aan innovatie. Binnen deze samenwerkingsvorm worden praktijkervaringen, nieuwe kennis en technologische ontwikkelingen direct met elkaar verbonden.



Daarnaast leiden de partners zogeheten TechAmbassadeurs op, die collega's ondersteunen bij het toepassen van zorgtechnologie, ervaringen delen en bijdragen aan de verdere implementatie van innovaties binnen onderwijs- en zorgorganisaties.

Regionale samenwerking

Volgens de initiatiefnemers laat ZorgTechNext zien dat regionale samenwerking tussen onderwijs, zorgorganisaties en kennisinstellingen essentieel is om digitale zorgtransformatie duurzaam vorm te geven.



Door gezamenlijk nieuwe onderwijsconcepten, praktijkgerichte kennis en professionalisering te ontwikkelen, willen de partners in ZorgTechNext de inzet van zorgtechnologie versnellen én blijvend verankeren in de dagelijkse beroepspraktijk.

Het volledige artikel verschijnt in ICT&health 4, 2026 en is vanaf 20 augustus ook te lezen in ons online magazine.