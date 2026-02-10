Digitaal delen radiologische beelden tijdens Olympische Winterspelen

Tijdens de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2026 staat snelle en betrouwbare medische besluitvorming centraal. Voor TeamNL is het veilig en efficiënt delen van radiologische beelden daarbij van doorslaggevend belang. Sports Valley vervult hierin een sleutelrol door radiologische expertise op afstand beschikbaar te maken voor topsporters, ongeacht waar de wedstrijden plaatsvinden.

Blessures op het hoogste sportniveau vragen om directe diagnostiek en goed onderbouwde besluiten. Radiologische beeldvorming vormt vaak de basis voor de vraag of een atleet kan doortrainen, moet herstellen of de competitie moet staken. Tijdens de Winterspelen gebeurt dit onder hoge tijdsdruk en op wisselende locaties. Juist daarom is een robuuste digitale infrastructuur onmisbaar.

Veilig en snel over grenzen heen

Dankzij een nauwe samenwerking tussen radiologen van het Radiologisch Centrum voor Topsport (RCT), sportartsen van TeamNL, ICT-specialisten en partners zoals Canon en NOC-NSF, kunnen radiologische beelden vanuit Italië veilig worden geüpload en gedeeld. Een speciaal systeem maakt het mogelijk om deze beelden direct beschikbaar te stellen voor beoordeling op afstand.

Achter de schermen vraagt dit om strakke afstemming tussen techniek en zorg. Radiologen ontvangen de beelden vrijwel direct, beoordelen deze en staan in nauw contact met de sportartsen. Zo kan het medisch team snel beschikken over relevante informatie en adequaat handelen, zelfs tijdens live-evenementen.

Radiologen als achterwacht

Een belangrijk onderdeel van de zorgstructuur tijdens de Winterspelen is de rol van RCT-radiologen als achterwacht voor second opinions. Wanneer een TeamNL-atleet in bijvoorbeeld Milaan geblesseerd raakt en beeldvorming nodig heeft, worden de opnamen doorgestuurd naar het ziekenhuis in Ede. Daar beoordelen gespecialiseerde sportradiologen de beelden zorgvuldig en vergelijken deze zo nodig met eerder onderzoek.

De bevindingen worden vervolgens besproken met de sportarts, die samen met de radioloog beslist over het verdere sportmedische traject. Deze extra controlelaag vergroot de betrouwbaarheid van diagnoses en ondersteunt weloverwogen beslissingen over deelname aan wedstrijden.

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen geen specifieke casussen worden gedeeld. Wel is duidelijk dat elke radiologische bevinding directe impact kan hebben op de prestaties en carrière van een topsporter. De combinatie van digitale beelddeling en menselijke expertise maakt hierin het verschil. Sports Valley spreekt in dit verband van een High Performance Partnership: technologie faciliteert snelheid en bereik, terwijl medische professionals zorgen voor interpretatie, context en besluitvorming.

Expertise in sportradiologie

Het RCT werkt al jaren intensief samen met NOC*NSF en verricht sportradiologische werkzaamheden voor sporters met een A-, B- en HP-status, zowel nationaal als internationaal. Het centrum fungeert daarnaast als primair expertisecentrum en second opinion-centrum voor de Olympische en Paralympische Spelen.

De sportradiologen beschikken over jarenlange ervaring in de topsport en werken volgens het principe van double reading, waarbij twee radiologen onafhankelijk dezelfde beelden beoordelen. Deze werkwijze verhoogt de diagnostische zekerheid en sluit aan bij de hoge eisen die topsport stelt aan medische zorg. Met het oog op de Winterspelen van 2026 laat deze aanpak zien hoe digitale zorg en specialistische expertise samenkomen om topsporters optimale ondersteuning te bieden, waar ter wereld zij ook presteren.