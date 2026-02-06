Digitale pathologiebeelden, IC-monitoring, AI-geletterdheid, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de digitale uitwisseling van pathologiebeelden tussen het OLVG Lab en de afdeling Pathologie van het Antoni van Leeuwenhoek, en de voordelen die IC-monitoring op afstand in het Rijnstate opleveren bij zowel patiënten als op de verpleegafdeling. Verder ook aandacht voor een oproep tot deelname aan het landelijke onderzoek naar AI-geletterdheid en enkele bestuurlijke wijzigingen bij Rijndam Revalidatie en Treant.

Digitale uitwisseling pathologiebeelden

Eind januari zijn het OLVG Lab en de afdeling Pathologie van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) gestart met het uitwisselen van een groot deel van de herbeoordelingsaanvragen uit via digitale pathologiebeelden. Door deze digitalisering kunnen pathologen elkaars beelden direct inzien en beoordelen, zonder dat weefselplakjes fysiek vervoerd hoeven te worden. Dit verkort de doorlooptijd van second opinions en aanvullende diagnostiek, waardoor patiënten sneller duidelijkheid krijgen over hun diagnose en behandelopties.

Digitale uitwisseling vermindert bovendien logistieke handelingen en transport tussen ziekenhuizen. Het inhoudelijke overleg tussen pathologen blijft bestaan, zodat de kwaliteit van de diagnostiek gewaarborgd blijft. Volgens Jose van den Berg, hoofd pathologie van het AVL, maakt digitalisering snelle en laagdrempelige samenwerking mogelijk. De stap past binnen de intensievere samenwerking in het regionale oncologienetwerk Onconovo+ in Noord-Holland en Flevoland en draagt bij aan betere, efficiëntere oncologische zorg.

IC-monitoring zorgt voor rust op verpleegafdeling

Al bijna een jaar zet Rijnstate IC-monitoring op afstand in om intensieve zorg dichter bij de patiënt te brengen. Patiënten met een verhoogd risico op verslechtering kunnen hierdoor veilig op de verpleegafdeling blijven, terwijl IC-verpleegkundigen en intensivisten continu meekijken. Door vitale functies op afstand te volgen, worden veranderingen eerder gesignaleerd en kan sneller worden ingegrepen. Dit voorkomt onnodige IC-opnames en verhoogt het comfort voor de patiënt.

De monitoring wordt momenteel toegepast op de afdelingen Urologie en Longgeneeskunde en zal na een succesvolle pilot ziekenhuisbreed worden uitgerold. Patiënten dragen een draagbare set met onder meer een polsband met ECG-module, een bloeddrukmeter en een vingersensor. Hierdoor behouden zij bewegingsvrijheid en ervaren zij meer rust dan op de IC.

De meetgegevens worden meerdere keren per dag beoordeeld door het IC-team. Daarnaast bezoekt een IC-verpleegkundige elke dienst de patiënt en beoordeelt de intensivist dagelijks of voortzetting nodig is. IC-monitoring op afstand is bedoeld voor patiënten die nog geen IC-zorg nodig hebben, maar wel risico lopen op achteruitgang, en wordt altijd in overleg met de patiënt ingezet.

Landelijk onderzoek AI-geletterdheid

ECP, Digivaardig in de Zorg en onderzoeksbureau ZorgfocuZ starten een landelijk online onderzoek naar AI-geletterdheid onder zorgmedewerkers. Het doel is inzicht krijgen in hoe goed zorgprofessionals bekend zijn met kunstmatige intelligentie, hoe zij AI toepassen in hun werk en welke ondersteuning zij nodig hebben om hiermee verantwoord om te gaan. De uitkomsten vormen de basis voor een landelijk Platform AI-geletterdheid, vergelijkbaar met Digivaardig in de Zorg, dat leren en ontwikkelen rondom AI moet ondersteunen.

Het onderzoek richt zich op drie thema’s: kennis van AI-toepassingen, basisbegrippen en risico’s; houding ten opzichte van AI en de bereidheid om ermee te werken; en praktische vaardigheden. Deelname staat open voor zorgmedewerkers uit onder meer de VVT, gehandicaptenzorg, ggz, huisartsenzorg en medisch-specialistische zorg, inclusief UMC’s. Zowel individuele zorgprofessionals als zorgorganisaties kunnen deelnemen.

Bestuurlijke wijzigingen Rijndam

Per 1 maart 2026 neemt Evelyn Lindeman afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijndam Revalidatie. Zij was sinds 2019 aan de organisatie verbonden en speelde een belangrijke rol in het bepalen van de strategische koers, de versterking van de regionale positie en de voorbereiding van de voorgenomen fusie met Adelante. De Raad van Toezicht spreekt waardering uit voor haar zorgvuldige en stabiele leiderschap in een periode van verandering.

Om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen, is Alex Dirks per 1 februari 2026 benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van één jaar. Dirks werkt sinds 2021 bij Rijndam en was algemeen divisiemanager Volwassenenrevalidatie. Daarnaast vervulde hij recent de rol van bestuurder ad interim. Met zijn ervaring en kennis van de organisatie zal hij zorgen voor stabiliteit en voortgang tijdens en na de overgangsfase rond de fusie.

Nieuwe bestuursvoorzitter Treant

De raad van toezicht van Treant heeft Wander Blaauw per 2 februari 2026 benoemd tot interim-voorzitter van de raad van bestuur. Hij volgt Paula Nelissen op, die in december afscheid nam. Met de benoeming wil Treant de bestuurlijke continuïteit waarborgen, terwijl tegelijkertijd wordt gestart met de werving van een vaste bestuursvoorzitter. Volgens voorzitter van de raad van toezicht Roelof Jonkers brengt Blaauw ruime bestuurlijke ervaring in de zorg mee.

Blaauw benadrukt het maatschappelijke belang van Treant en wil zich inzetten voor toekomstbestendige zorg, met aandacht voor innovatie en samenwerking. De nieuwe interim-voorzitter heeft een brede staat van dienst: hij was eerder bestuursvoorzitter van Zorgpartners Friesland en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van het Medisch Centrum Leeuwarden. Daarna vervulde hij diverse interim- en toezichthoudende functies bij meerdere zorgorganisaties.

