Toekomst regionale diagnostiek geborgd in Brainport Diagnostics

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis hebben samen Brainport Diagnostics opgericht, een nieuwe organisatie die het laboratorium Clinical Diagnostics PAMM B.V. overneemt van Clinical Diagnostics Netherlands Holding B.V. Met deze stap willen de ziekenhuizen de diagnostische dienstverlening in de regio duurzaam versterken en toekomstbestendig maken. De samenwerking moet zorgen voor continuïteit van zorg, behoud van expertise en banen, en een nauwere samenwerking binnen de Brainportregio.

“De overname van PAMM past perfect in onze gezamenlijke ambitie om intensiever samen te werken aan toekomstbestendige zorg voor onze patiënten”, zegt voormalig bestuursvoorzitter Marcel Visser van MMC. Hij nam afscheid per 1 januari 2026, maar bereidde deze overname nog mee voor. Nardo van der Meer van het Catharina Ziekenhuis voegt toe dat de samenwerking met Clinical Diagnostics PAMM in de afgelopen jaren werd gewaardeerd. Tegelijkertijd ziet hij de overname als een nieuw begin, waarin beide partijen gezamenlijk werken aan een stabiele en betrouwbare toekomst voor de laboratoriumzorg in de regio.

Moderne patiëntenzorg

Diagnostiek speelt een cruciale rol in de moderne patiëntenzorg. Een groot deel van de medische beslissingen steunt op de resultaten van laboratorium- en andere diagnostische onderzoeken. Of het nu gaat om het stellen van een diagnose, het volgen van het ziekteverloop of het beoordelen van een behandeling: accurate en betrouwbare informatie is onmisbaar voor veilig en effectief medisch handelen.

De samenwerking past bij de ambitie van Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis om diagnostiek te organiseren vanuit publieke waarden zoals kwaliteit, transparantie, samenwerking en regionale verankering. Brainport Diagnostics biedt bovendien een stevige basis voor de verdere uitbouw van zorgnetwerken en innovatieve toepassingen in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van infectiepreventie, oncologische diagnostiek en netwerkzorg.

Roos Snelder is aangesteld als bestuurder van Brainport Diagnostics PAMM B.V. Met haar ervaring aan het roer verwachten de ziekenhuizen dat de strategische samenwerking verder kan groeien en zich kan ontwikkelen tot een stabiele pijler voor regionale laboratoriumzorg.

Vernieuwing diagnostiek eerstelijnszorg

Begin deze maand schreven we over de vernieuwing van diagnostiek in de eerstelijnszorg. Zelfmetingen, monitoring op afstand en sneltesten in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra zijn slechts enkele voorbeelden van de vele ideeën die de ronde doen. Maar wat is nu echt nodig en welke innovaties leveren daadwerkelijk betere zorg op?

Recent wetenschappelijk onderzoek werpt hier licht op, door niet de technologie zelf, maar de ervaringen van patiënten, huisartsen en specialisten centraal te stellen. In de studie Exploring the future of the diagnostic process in primary care brachten onderzoekers samen met deze eindgebruikers in kaart waar de grootste knelpunten en kansen liggen in het diagnostisch proces.