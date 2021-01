Digitale huisartsenpost Spreekuur.nl nu ook in Drenthe

Maart 2020 werd Spreekuur.nl, vanwege de coronacrisis, versneld gelanceerd in de regio Eemland (Huisartsenposten Amersfoort en Barneveld). Enkele weken later volgden vier huisartsenposten in de regio Rijnmond. De toegevoegde waarde van de digitale huisartsenpost bleek al snel. Binnen twee maanden hadden al meer dan 4.000 patiënten een huisarts geconsulteerd via Spreekuur.nl.

In de loop van het jaar werd de dienstverlening van Spreekuur.nl verder verbreed, met ruimere openingstijden en de mogelijkheid voor een digitaal huisartsen consult voor kinderen vanaf zes maanden. De meest recente uitbreiding betreft de beschikbaarheid van de digitale huisartsenpost voor inwoners van Drenthe via de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD).

Digitale huisartsenpost

Via Spreekuur.nl krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor diverse spoedvragen, zoals bijvoorbeeld aan wonden, oogklachten en huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen en door een foto of video toe te voegen. Voor elk behandelgebied zijn de triage en anamnese vragen samengesteld en opgebouwd conform NHG-richtlijnen en NTS-standaarden.

De antwoorden op de vragen, en de bijgevoegde foto(s) en/of video(s) worden via het digitale systeem van Spreekuur.nl vervolgens aangeboden aan de beschikbare huisarts en triagist. Zij kunnen het consult vervolgens via de chat of videobellen afhandelen. Bij urgente spoed wordt de patiënt geadviseerd een spoedlijn te bellen. Een samenvatting van hetgeen tijdens het consult besproken is, en de eventuele diagnose en voorgestelde behandeling, wordt automatisch verwerkt in het elektronisch patiëntendossier.

Nog drie regio’s in 2021

“Digitale zorg op afstand is vanwege corona niet alleen veiliger, maar geeft ook efficiëntie in de zorg, voor zowel patiënt als huisarts. Om meer patiënten en huisartsen hiervan te laten profiteren, willen we Spreekuur in 2021 in drie nieuwe regio’s introduceren en de online huisartsenpost voor zo’n drie miljoen Nederlanders beschikbaar maken. De start in Drenthe is daarvoor een mooie nieuwe stap”, aldus Rosa Scherjon van Spreekuur.nl.

“Met deze digitale huisartsenpost krijgen patiënten bij spoedvragen snel toegang tot zorg vanuit huis én verminderen we tegelijkertijd de werkdruk van onze huisartsen en triagisten. We vinden het een mooie ontwikkeling dat we dit nu ook aan onze patiënten in Drenthe kunnen aanbieden”, vertelt Yoeri Zuidwijk, huisarts en bestuurslid van de Drentse huisartsenorganisatie.

De digitale huisartsenpost in Drenthe is alleen beschikbaar voor spoedvragen; op bereikbaar van 17u00 tot 21u30 en in weekenden van 8u00 tot 21u30.