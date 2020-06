Verdere uitrol digitale huisartsenpost Spreekuur.nl

Spreekuur.nl werd eerder dit jaar versneld uitgerold bij Huisartsenpost Eemland (Amersfoort, Barneveld) vanwege de coronacrisis. Een tweede pilot in de regio Rijnmond (Rotterdam) volgde een maand later. “Die uitrol ging met name in de tweede regio vlugger dan oorspronkelijk bedoeld om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar digitale consulten”, vertelt Rosa Scherjon van Topicus/Calculus. “We hebben daardoor ook waardevolle lessen geleerd die we bij de volgende fase toepassen.”

Nieuwe elementen implementeren

Bij de twee HAP’s die deelnamen aan de eerste pilot (Eemland, Rijnmond) blijft Spreekuur.nl actief en zullen de nieuwe elementen ook uitgerold worden. Daarnaast is er een derde HAP in Drenthe bijgekomen die aan het einde van de zomer volledig live gaat.

Scherjon: “Hierbij gaan we nieuwe elementen uittesten zoals het kleinschalig bieden van digitaal consult overdag. Maar ook de optie voor ouders om vragen te stellen voor kinderen jonger dan 16 jaar. Denk daarbij aan huidklachten, koorts, wonden en kneuzingen. Daarvoor kunnen zij dan een apart account aanmaken.” Ook volgen deze zomer nog nieuwe behandelgebieden voor volwassenen, zoals braken, obstipatie, been-, knie- en heupklachten en dringende vragen van mensen met diabetes.

Uitrol Spreekuur.nl in 5 regio’s

Uiteindelijk hopen de twee ontwikkelaars van Spreekuur.nl om de applicatie dit jaar in vijf HAP-regio’s uit te rollen. “We kiezen daarbij voor zorgvuldigheid, we willen eerst praktische zaken goed geregeld hebben. Denk daarbij aan het ervoor zorgen dat medewerkers goed kunnen omgaan met het platform, maar ook het goed regelen van de declaraties.”

Voor Eemland en Rijnmond zijn er inmiddels contracten gesloten met zorgverzekeraars VGZ en Achmea, die al hebben deelgenomen aan het traject van de eerste pilots en tevreden waren over de uitkomsten ervan. “We gaan daarbij uit van het NZA-tarief van een digitaal consult.”

Integratie in elk HAP-systeem

Vooralsnog is Spreekuur.nl alleen geïntegreerd in het HAP-informatiesysteem van Topicus, dat ongeveer de helft van deze markt bedient. “Dat is vooral omdat het gedurende de pilots de makkelijkste manier is om deze noodzakelijke koppeling voor gegevensuitwisseling te maken”, aldus Scherjon. “Maar natuurlijk zullen we ook koppelingen mogelijk gaan maken met de HAP-systemen van andere leveranciers. Elke huisartsenpost moet desgewenst van dit platform gebruik kunnen maken.”