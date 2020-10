Digitaal consult via Spreekuur.nl nu ook overdag

Naar eigen zeggen zijn de twee huisartsenpraktijken, De Burgt in Barneveld en Gezondheidscentrum Hoogland in Hoogland, daarmee de eersten in Nederland die via het platform ook overdag een volledig digitaal consult aanbieden. In eerste instantie is Spreekuur.nl uitgerold voor het in de avonduren en weekenden digitaal helpen van patiënten die geen spoedeisende klachten hebben.

Digitaal consult zelf voorbereiden

Patiënten die gebruikmaken van Spreekuur.nl kunnen een online consult zelf voorbereiden. Hiervoor doorlopen ze gevalideerde triage- en anamnesevragen en kunnen ze een foto toevoegen. Dit moet de huisarts en de triagist werk besparen. Vervolgens worden de gegevens van de patiënt via het digitale HAP-systeem bij de consulterende huisarts aangeboden. Die kan er vervolgens voor kiezen om het consult via een chat of, indien nodig, een videobelafspraak verder af te handelen.

“Wij denken dat deze uitbreiding naar de dag nog meer efficiëntie oplevert voor zowel de patiënt als onze praktijk. Patiënten hoeven niet meer hierheen te komen, dat scheelt tijd. Doordat mensen hun zorgvraag zelf vooraf duidelijk gestructureerd formuleren, wordt ook de druk op de telefoon verminderd. Dat is een grote winst in een tijd waarin de tekorten aan doktersassistenten snel oplopen”, aldus huisarts Kim Knobbe van Gezondheidscentrum Hoogland.

Versnelling en uitbreiding spreekuur.nl

Tijdens de coronacrisis is de behoefte voor digitale (video)consulten explosief gegroeid, gedreven door de contact beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor de ontwikkelaars van Spreekuur.nl hét moment om het platform, na een succesvolle pilot, versneld uit te rollen. Tijdens de piekperiode van corona was in de regio’s Eemland en Rijnmond 40 procent van de digitale consulten gerelateerd aan COVID-19.

De ontwikkelaars van Spreekuur.nl, Topicus en DigiDok, willen het platform de komende periode nog verder uitrollen. Bij de uitrol was het platform alleen beschikbaar voor integratie met HAP-informatiesystemen van Topicus. Uiteindelijk willen de ontwikkelaars ook koppelingen mogelijk gaan maken met de HAP-systemen van andere leveranciers zodat Spreekuur.nl voor alle huisartsenpraktijken bereikbaar wordt.