Digitale ondersteuning met app na galblaasverwijdering

Ziekenhuis VieCuri zet sinds deze maand de Thuismeten-app in om patiënten die een galblaasverwijdering ondergaan digitaal te begeleiden. Via de app ontvangen zij voorafgaand aan de operatie en tijdens het herstel gerichte informatie en ondersteuning vanuit het Monitoringscentrum. Patiënten kunnen klachten of complicaties direct doorgeven, waarna zorgverleners advies geven of, indien nodig, een controle in het ziekenhuis plannen. Het ziekenhuis verwacht hiermee de voorbereiding te verbeteren en het herstel te versnellen.

“De app biedt concrete, persoonlijke adviezen. Bijvoorbeeld over wat je wel en niet mag doen qua bewegen na de operatie,” zegt Ricardo van de Vorst, coördinator van het Monitoringscentrum. Deze app wordt al langer ingezet in het ziekenhuis voor patiënten met COPD, astma, zwangerschapsdiabetes, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen en bij de LARS-poli. De ervaringen van deze patiënten zijn positief, de app wordt als gebruiksvriendelijk ervaren.

Linda Aarts, verpleegkundige bij het Monitoringscentrum, vertelt dat voorheen de patiënten een folder met leefregels kregen. Daarvan weten ze in het ziekenhuis inmiddels dat die naar 1 keer te hebben gelezen, in de la belandde. Ook was er destijds maar één telefonische nacontrole. Nu krijgen patiënten via de app regelmatig adviezen en ze kunnen altijd chatten met zorgverleners wanneer ze vragen hebben.

Brede impact

Een galblaasverwijdering is een ingreep waarvoor patiënten doorgaans weinig nazorg nodig hebben en het herstel gemiddeld ongeveer vier weken duurt. Met de inzet van de app kan de begeleiding van patiënten verder worden verbeterd, vertelt Nicole Smets, verpleegkundige polikliniek chirurgie. VieCuri voert jaarlijks zo’n 300 tot 350 galblaasverwijderingen uit, waardoor het initiatief een brede impact heeft. Op basis van ervaring met fysieke en telefonische nacontroles is de app ingericht om meer ondersteuning te bieden en het herstelproces te optimaliseren.

De Thuismeten-app biedt patiënten interactieve ondersteuning tijdens het herstel. Bij pijn of mogelijke complicaties kunnen zij via de app direct aangeven welke klachten zij ervaren, waarna zij advies krijgen over bijvoorbeeld pijnmedicatie of wondverzorging. Veel zorg kan op afstand worden gemonitord en indien nodig wordt een controleafspraak in het ziekenhuis ingepland. Voor patiënten die moeite hebben met het gebruik van de app biedt het Servicepunt Digitale Zorg van VieCuri aanvullende ondersteuning. Zij kunnen daar zonder afspraak terecht, evenals via e-mail of telefoon. Wanneer gebruik van de app niet lukt, ontvangen patiënten alsnog de gebruikelijke telefonische nacontrole.

Uitbreiding digitale monitoring

De inzet van digitale ondersteuning sluit aan bij de strategie van VieCuri om patiënten meer regie te geven over hun eigen zorg en begeleiding beter af te stemmen op individuele behoeften. Die aanpak bereikte onlangs een mijlpaal met de duizendste patiënt die via het Monitoringscentrum digitaal werd gevolgd. Het ziekenhuis wil digitale monitoring verder uitbreiden en gaat deze vorm van begeleiding ook inzetten bij patiënten die een liesbreukoperatie of blindedarmverwijdering ondergaan, ingrepen die zich goed lenen voor digitale nazorg.

Afgelopen zomer konden patiënten via het Patiëntenpanel van VieCuri hun mening geven over digitale zorg. In totaal dachten 274 patiënten mee over het nieuwe Servicepunt Digitale Zorg (SDZ). Zij deelden hun ervaringen en verwachtingen rondom digitale zorg en het SDZ. De resultaten van dit onderzoek leverden waardevolle inzichten op, die VieCuri gebruikt om de ondersteuning bij digitale zorg verder te verbeteren. Uit de signalen die naar voren kwamen, blijkt dat persoonlijke hulp bij digitale zorg nog steeds van groot belang is.