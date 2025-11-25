Nieuw huildetectiesysteem voor de neonatale intensive care

In het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis testen verpleegkundigen sinds begin dit jaar een nieuw systeem dat zelfs de zachtste huilgeluiden van baby’s in een couveuse herkent. De technologie onderscheidt een babyhuiltje van andere geluiden op de neonatale intensive care unit (NICU), waar iedere patiënt een eigen kamer heeft om rust te waarborgen. Het detectiesysteem moet de zorg verder verbeteren door sneller te signaleren wanneer een baby onrustig wordt.

Ziekenhuispersoneel verwacht dat het systeem niet alleen de reactie op huilende baby’s versnelt, maar ook stress voor de pasgeborenen vermindert. Door het direct signaleren van onrust kunnen verpleegkundigen gerichter ingrijpen, waardoor onnodige verstoringen en geluidsoverlast op de NICU afnemen. De komende maanden wordt onderzocht hoe het systeem in de dagelijkse praktijk presteert en of het mogelijk breder ingezet kan worden binnen andere afdelingen van het kinderziekenhuis.

Huilgeluid

Het nieuwe huildetectiesysteem zorgt ervoor dat een verpleegkundige al meteen het eerste huilgeluid van een patiëntje opvangt en actie kan ondernemen. Het systeem werkt samen met de audiomogelijkheden van de al aanwezige Babywatch-camera. Met behulp van AI worden alle geluiden geanalyseerd, waarna het systeem een signaal doorstuurt naar het zorgalarmeringssysteem van de verpleegkundige, zodat deze direct passend kan reageren.

Het is speciaal getraind om babygehuil te herkennen te midden van andere geluiden, zoals gesprekken van personeel en apparatuur, waardoor het verschilt van een gewone babyfoon. Voor baby’s in een couveuse, die vaak minder dan 700 gram wegen en daarom zachter huilen, is het van extra belang dat een huilgeluid wordt opgevangen om direct te kunnen handelen en zo snel mogelijk ongemak te kunnen oplossen.

Voordelen

Voordeel is ook dat het voor de ouders geruststellend is als hun kindje direct de aandacht krijgt die nodig is. Voor de baby’s zelf betekent het directe verzorging door meer comfort en minder ongemak wat het herstel bevordert. Ook krijgt de kwaliteit van de zorg een impuls omdat de verpleegkundigen nog eerder kunnen handelen.

Het systeem is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking met Neolook en de NICU-zorgprofessionals. Door continu te testen en te verbeteren, kon het systeem steeds verder worden ontwikkeld tot wat het nu is. IC verpleegkundige Neonatologie Edith Rademaker vertelt in een video meer over de huildetectie.

Meer AI

Vorige week schreven we ook over de inzet van AI op de neonatale intensive care unit. Toen ging het over een AI-model dat is ontwikkeld door onderzoekers van Máxima MC en de Technische Universiteit Eindhoven. Het model kan tot zes uur voordat de eerste symptomen optreden, voorspellen of te vroeg geboren baby’s een ernstige infectie ontwikkelen. Deze infecties zijn een belangrijke oorzaak van sterfte en complicaties op de neonatale intensive care (NICU). In samenwerking met het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en een Amerikaans universitair ziekenhuis werden twee modellen getest.