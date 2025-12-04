Continu monitoren bewegingen ongeboren kind met slimme pleister

Een team van ingenieurs en verloskundigen van Monash University heeft een dunne, pleisterachtige draagbare pleister ontwikkeld die de manier waarop het welzijn van de foetus buiten de kliniek wordt gemonitord, ingrijpend kan veranderen. De plakpleister, die slechts 10-14 cm² groot is, kan foetale activiteit, zoals trappen, strekken en rollen, door de buik van de moeder heen detecteren met een nauwkeurigheid van meer dan 90%, volgens de resultaten van een klinisch onderzoek onder 59 zwangere vrouwen.

Tegenwoordig is het monitoren van de foetus thuis meestal afhankelijk van zelf tellen. Hoewel dit belangrijk is, kan het subjectief, stressvol en inconsistent zijn. De nieuwe pleister wil die leemte opvullen door continue, niet-invasieve tracking te bieden die zwangere vrouwen comfortabel kunnen gebruiken in het dagelijks leven.

Hoe de pleister werkt

De zachte draagbare patch bevat twee lichtgewicht sensoren die subtiele bewegingssignalen over het buikoppervlak registreren. Elk type beweging genereert een uniek patroon. Deze signalen worden verwerkt door machine learning-algoritmen die foetale bewegingen onderscheiden van bewegingen van de moeder en achtergrondgeluiden.

“Het doel is om een comfortabele, langdurige monitoringoptie te bieden die ouders en clinici helpt om foetale activiteit met meer vertrouwen te begrijpen”, legt universitair hoofddocent Vinayak Smith van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van Monash University uit. Medeauteur dr. Fae Marzbanrad voegt toe dat de combinatie van zachte materialen, geavanceerde signaalverwerking en AI cruciaal is voor de prestaties van het apparaat, dat een breder scala aan bewegingen detecteert dan eerdere draagbare concepten, terwijl het compact en onopvallend blijft.

Van laboratoriumtests naar validatie in de praktijk

Voordat de patch bij patiënten terechtkwam, werd hij getest op kunstmatige 2D- en 3D-buikmodellen om de signaalkwaliteit op verschillende dieptes en hoeken te evalueren. In de klinische studie werden twee patches op de buik van elke deelnemer geplaatst en gemonitord naast echografie, de huidige gouden standaard, om het AI-model te trainen en te valideren.

De eerste bevindingen zijn veelbelovend. Een continu monitoringinstrument als dit zou kunnen bijdragen aan een vroegere herkenning van verminderde foetale bewegingen, een van de meest voorkomende redenen voor ziekenhuisopname tijdens de zwangerschap. Met duidelijkere gegevens tussen de afspraken door, kunnen aanstaande ouders meer geruststelling krijgen en clinici sneller inzicht krijgen wanneer patronen veranderen.

Vooruitblik

De onderzoekers benadrukken dat het draagbare apparaat is ontworpen als aanvulling op, en niet als vervanging van, de standaard verloskundige beoordeling. Als volgende stappen zijn grotere klinische onderzoeken en regelgevingsprocedures gepland, met als doel veilig thuisgebruik en integratie in de routineverloskundige zorg mogelijk te maken.

Als deze zachte, intelligente pleister verder wordt gevalideerd, zou foetale monitoring buiten de kliniek mogelijk worden, wat zou leiden tot veiligere zwangerschappen en beter geïnformeerde ouders, waar ze zich ook bevinden.

Monitoring zwangerschap met slimme pleister

In 2020 introduceerde Philips de Avalon CL Fetal en Maternal Pod and Patch. Dat was toen een nieuwe oplossing voor het op afstand monitoren van moeder en foetus, vooral bij risicovolle zwangerschappen. De sensor maakt deel uit van Philips’ monitoringsportfolio en werkt samen met perinatale analyse- en visualisatiesoftware en een draagbare foetale monitor. Dankzij deze technologie hoeven zwangere vrouwen minder vaak naar het ziekenhuis, een waardevol voordeel dat tijdens de coronapandemie extra duidelijk werd.

De slimme pleistersensor bewaakt 48 uur lang continu en niet-invasief de hartslag van zowel moeder als kind en de baarmoederactiviteit. Omdat de electrodesensor stevig op de huid wordt aangebracht, verschuift hij niet, zoals traditionele banden dat nog wel doen. Philips benadrukte dat deze innovatie comfort, flexibiliteit en betrouwbare monitoring biedt, met name bij risicovolle zwangerschappen.