Draagbaar apparaat kan borstkanker vroegtijdig opsporen

Een team van wetenschappers aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) ontwikkelt een innovatieve draagbare technologie die borstkanker sneller, nauwkeuriger en minder belastend kan opsporen dan de huidige standaardmethodes. De technologie, in de vorm van een flexibele echografiepatch, werkt zonder straling en kan afwijkingen binnen enkele seconden opsporen. De ontwikkeling staat onder leiding van Dr. Canan Dagdeviren, universitair hoofddocent aan de afdeling Media Arts and Sciences van MIT.

Zij specialiseert zich in flexibele elektronische apparaten die direct op het lichaam gedragen kunnen worden, zoals op de huid, het borstgebied of zelfs de hersenen. In een recent interview met Bloomberg legde ze uit hoe haar team werkt aan een draagbare oplossing voor het monitoren van borstkanker.



Borstkanker is wereldwijd nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken onder vrouwen. Volgens Dagdeviren biedt het apparaat een veelbelovend alternatief voor de traditionele mammografie. Een methode die door vrouwen als pijnlijk wordt ervaren en die bovendien minder goed werkt bij vrouwen met een hoge borstweefseldichtheid. Ook wijst zij op het probleem van zogenoemde intervalkankers: agressieve tumoren die zich ontwikkelen tussen twee mammografie-afspraken in. Door deze vertraging in de diagnose daalt de overlevingskans met maar liefst 22 procent.

Meer data voor monitoren

De nieuwe draagbare technologie moet juist deze vormen van kanker sneller kunnen signaleren. De patch werkt via echografie en zet biologische signalen om in elektrische signalen die vervolgens worden geïnterpreteerd met behulp van kunstmatige intelligentie. De gebruiker draagt het apparaat regelmatig of zelfs continu, waardoor er veel meer data beschikbaar komen om veranderingen in de borst nauwkeurig te monitoren.



Dankzij de integratie van AI kan het apparaat niet alleen detecteren of er iets mis is, maar ook hoe een afwijking zich ontwikkelt in de tijd, bijvoorbeeld onder de invloed van medicatie. Volgens de onderzoekers kan dit leiden tot een hogere overlevingskans, mogelijk tot wel 98 procent bij vroege opsporing en gepersonaliseerde opvolging.



Dagdeviren beschrijft deze aanpak als het leren ‘lezen’ van de biologische taal van het lichaam, zoals hartslag, ademhaling of andere fysiologische signalen, om tot gepersonaliseerde en tijdige medische interventies te komen. Daarbij blijft de rol van zorgverleners volgens haar essentieel, maar biedt de technologie waardevolle ondersteuning bij screening en diagnose.

Draagbare gezondheidstechnologieën

MIT voert momenteel inmiddels de eerste klinische tests op mensen uit. Als alles volgens plan verloopt, hoopt Dagdeviren dat de technologie binnen vier tot vijf jaar beschikbaar komt voor consumenten en zorginstellingen. De ontwikkeling past binnen een bredere trend waarin draagbare gezondheidstechnologieën zoals smartwatches en slimme ringen, steeds geavanceerder worden en steeds vaker worden ingezet bij vroegtijdige opsporing van aandoeningen zoals slaapapneu, hoge bloeddruk en nu ook kanker.



Deze innovatie laat zien hoe kunstmatige intelligentie en draagbare technologie samen de toekomst van de gezondheidszorg vormgeven met meer preventie, minder invasieve methoden en uiteindelijk betere overlevingskansen voor patiënten.