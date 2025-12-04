Verida CT-scanner kan materialen beter van elkaar onderscheiden

Op vakbeurs RSNA 2025 heeft Philips de spectrale CT-scanner Verida onthuld. Het systeem is volgens het bedrijf de eerste detector-gebaseerde spectrale CT die volledig door kunstmatige intelligentie wordt aangestuurd. Met Verida wil Philips de volledige beeldvormingsketen, van acquisitie tot reconstructie, automatiseren. Het bedrijf meldt dat dit ruis kan verminderen, de beeldkwaliteit kan verbeteren en stappen in de klinische workflow kan versnellen.

Philips presenteerde Verida tijdens RSNA 2025 als een nieuwe generatie spectrale CT-technologie. Verida sluit aan op Philips’ software-aanpak voor CT-scans, waarbij AI wordt ingezet om spectrale beelden nauwkeuriger te maken. Een CT-scanner met detector-gebaseerde spectrale metingen ‘ziet meer kleuren’ van de röntgenstraling, waardoor artsen duidelijkere en nauwkeurigere beelden krijgen. Er wordt dus ook geregistreerd hoe weefsels verschillende röntgenenergieniveaus absorberen. Dit moet het mogelijk maken om materialen van elkaar te onderscheiden, in tegenstelling tot de conventionele CT-beelden.

800+ systemen wereldwijd

Volgens Philips zijn wereldwijd meer dan 800 spectrale CT-systemen van het bedrijf geïnstalleerd, ondersteund door een vergelijkbaar aantal peer-reviewed publicaties. De technologie is PACS-native en sluit aan op bestaande workflows.

Met Verida integreert Philips AI in de volledige keten van gegevensverwerving tot beeldreconstructie. Het bedrijf stelt dat dit leidt tot een lager ruisniveau en zowel spectrale als conventionele beelden kan verbeteren. Philips meldt daarnaast dat de scanner een aanzienlijke dosisreductie kan realiseren en het energieverbruik tot 45 procent kan verlagen, zonder dat dit volgens het bedrijf invloed heeft op de beeldkwaliteit.

Gebruiksvriendelijk platform

“De klinische voordelen van Verida zullen mijn aanpak van cardiale beeldvorming fundamenteel veranderen,” zegt Prof. Eliseo Vañó Galván, cardiovasculair radioloog en voorzitter van de CT- & MR-afdeling van Hospital Nuestra Sra. del Rosario in Madrid, Spanje. “Met meer uitgebreide inzichten in elke cardiale CT ben ik van plan om spectrale beeldvorming voor alle patiënten tot routine te maken, met als doel een volledig spectrale CT-afdeling op te bouwen.” Hij vertelt verder dat ze veel systemen hebben geëvalueerd, waaronder photon-counting CT. Toch hebben ze gekozen voor Philips omdat het de precisie biedt die ze nodig hebben in een gebruiksvriendelijk platform.

Die keuze voor Verida leidt volgens Vañó Galván in meer diagnostische zekerheid. Ook hoeven er met de Verida minder foto’s te worden gemaakt waarbij slangetje met contrastvloeistof in de bloedvaten wordt gespoten (invasieve angiografieën). Dit geldt dan niet alleen voor cardiologie maar ook voor andere klinische domeinen.

Met Verida krijgt de CT-scanner een flinke snelheidsupgrade. Het systeem reconstrueert namelijk 145 beelden per seconde en zet zo binnen een halve minuut een volledig onderzoek klaar. Dat is ruim twee keer zo snel als zijn voorgangers en vermeerdert de dagelijkse capaciteit op sommige afdelingen met zo’n 270 onderzoeken.

AI filtert verstoring

De techniek onder de motorkap is minstens zo ambitieus. Verida bouwt voort op Philips’ Spectral Precise Image-technologie: een slimme combinatie van deep-learning algoritmes en geavanceerde spectrale beeldvorming. De derde generatie Nano-panel Precise dual-layer detector doet daarbij het fijnere werk. Met zijn ingebouwde ruisonderdrukking, geoptimaliseerd voor AI, filtert hij verstoring uit het beeld.

Volgens Dan Xu, Business Leader CT bij Philips, laat het nieuwe Verida CT-systeem zien wat er mogelijk wordt wanneer de nieuwste AI-toepassingen worden gecombineerd met de bestaande spectrale CT-technologie van het bedrijf. Het systeem is ontwikkeld om zowel de beeldkwaliteit als de snelheid van scans verder te verbeteren en naadloos in te passen in de dagelijkse radiologische workflow. Dat moet artsen helpen om afwijkingen eerder op te sporen, diagnoses consistenter te maken en behandeltrajecten efficiënter te ondersteunen op basis van één scan. Het systeem is vanaf 2026 in door Philips geselecteerde markten beschikbaar.

Copiloot

Onlangs schreven we nog over een andere, op AI-gebaseerde innovatie van Philips. Het gaat om de DeviceGuide die artsen ondersteunt bij de behandeling van een lekkende mitralisklep zonder openhartoperatie. Door live beeldgegevens om te zetten in een intuïtief 3D-beeld van het kloppende hart, fungeert DeviceGuide als een intelligente copiloot voor artsen en verbetert het de zichtbaarheid, het vertrouwen en de precisie tijdens minimaal invasieve ingrepen.