Elsevier ontwikkelt AI-oplossing voor onderzoeksgemeenschap

Elsevier lanceert vandaag een nieuwe AI-gedreven oplossing voor onderzoekers, bedoeld om wetenschappelijke doorbraken te versnellen en samenwerking te bevorderen. De technologie is getest door honderden onderzoekers wereldwijd en wordt gepresenteerd als een alternatief voor generieke AI-tools. “In samenwerking met de onderzoeksgemeenschap willen we onderzoekers ondersteunen bij het naadloos en vol vertrouwen uitvoeren van meerdere taken,” zegt president bij Elsevier, Judy Verses. De commerciële introductie volgt begin 2026.

Uitgeverij Elsevier werkt aan een nieuwe alles-in-één AI-oplossing die onderzoekers moet helpen sneller relevante informatie te vinden, kennishiaten op te sporen en samenwerkingen te stimuleren. De technologie is een uitbreiding op bestaande systemen zoals ScienceDirect AI en Scopus AI en wordt gepositioneerd als een onafhankelijk alternatief voor minder transparante generieke AI-tools.

Elsevier benadrukt dat de oplossing onderzoekers niet moet vervangen, maar ondersteunen bij complex denkwerk. De tool wordt gepresenteerd als een digitale assistent die helpt bij het plannen van projecten, het analyseren van literatuur, vinden van financiering en het opzetten van samenwerkingen, alles op één geïntegreerd platform.

Testfase en vertrouwenskaarten

De AI-tool wordt momenteel getest in een gesloten bètafase, waarin honderden wetenschappers feedback leveren. Bestaande klanten van ScienceDirect AI krijgen tot eind dit jaar toegang tot de testversie. Elsevier verwacht de oplossing in het eerste kwartaal van 2026 breed beschikbaar te stellen.

De technologie is ontworpen met nadruk op transparantie en betrouwbaarheid. Zo worden alle antwoorden ondersteund door peer-reviewed content en uitgever-neutrale datasets. Onderzoekers krijgen via zogenaamde ‘vertrouwenskaarten’ inzicht in hoe conclusies tot stand komen en welke mate van onzekerheid daarbij hoort. Ook kunnen gebruikers hun eigen data toevoegen.

Volgens Elsevier is er groeiende frustratie over de beperkingen van populaire AI-tools binnen de academische wereld. Deze zouden te veel leunen op niet-gecertificeerde of irrelevante data en onvoldoende ondersteuning bieden voor originele, diepgravende onderzoeksprocessen. De nieuwe oplossing is volgens het bedrijf een antwoord op die tekortkomingen. Een belangrijk kenmerk van het systeem is volgens hen de uitgever-neutrale benadering.

Menselijke controle

Elsevier werkt samen met andere academische uitgevers om brede toegang te bieden tot zowel abonnementscontent als open access-publicaties. Hiermee wil men voorkomen dat onderzoekers cruciale literatuur over het hoofd zien. De AI-oplossing maakt gebruik van technologieën als generatieve AI, reasoning engines en retrieval-augmented generation, die gecombineerd worden met Elseviers bestaande infrastructuur. De ontwikkeling volgt de zogenaamde Responsible AI Principles van het bedrijf, waarbij menselijke controle en transparantie centraal staan.

