Esther Talboom, Zuyderland: ‘zorgverleners zijn alledaagse helden’

De tweede plenaire sessie van de ICT&health World Conference 2026 stond in het teken van wijsheid, menselijkheid en de toekomst van de zorg. Esther Talboom, bestuurslid bij Zuyderland, sprak daarbij haar diepe waardering uit voor zorgprofessionals. Zij werken vaak onder hectische en belastende omstandigheden, en zouden daarbij beter ondersteund moeten worden. Duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals, ook bij een groeiende zorgvraag, vraagt echter niet alleen om technologische innovatie, maar ook om menselijkheid.

Zorgprofessionals moeten zich in hun werk kunnen richten op wat echt belangrijk is, en daarbij minder gehinderd worden door administratieve taken. “Want,” vertelt Talboom, “in 2030 hebben we wereldwijd een tekort aan 11 miljoen verpleegkundigen. Maar ook vandaag al houden de zorgprofessionals soms met moeite hun hoofd boven water. We vragen eigenlijk te veel van zorgverleners, en toch blijven ze elke dag hun werk doen. Het zijn alledaagse helden.”

Fuck-it list

“Deze helden hebben daarvoor wel onze steun nodig”, gaat ze verder. “Van managers, innovatoren, beleidsmakers, onderzoekers. Bestuurders dragen daar verantwoordelijkheid voor. Werken in de zorg moet mogelijk, duurzaam en menselijk blijven.” Talboom is dan ook een voorstander van de ‘fuck-it list’: een lijst met niet-essentiële werkzaamheden die in de ijskast gezet kunnen worden om ruimte te geven aan werk dat écht belangrijk is. “We moeten nú stoppen met het verdoen van tijd aan nonsens, zoals administratieve afleidingen. Stop met onnuttige dingen die we alleen doen vanuit gewoonte. Welke dingen dragen wel bij aan de werklast, maar niet aan een betere kwaliteit van zorg? Die taken gaan op de fuck-it list.”

Uitdagingen in de Mijnstreek

In de regio rondom Zuyderland, de Mijnstreek, is ook nu al sprake van urgente gezondheidsuitdagingen. Zoals veel multimorbiditeit, personeelstekorten en een significant lagere levensverwachting dan in andere delen van Nederland. Talboom: “We kunnen het ons hier simpelweg niet veroorloven om eindeloos te blijven discussiëren over mogelijke oplossingen. En als we de zorg voor iedereen toegankelijk willen houden, kunnen we de zorg niet in de traditionele patronen blijven organiseren. Dus moeten er nu moedige keuzes gemaakt worden.” Daarbij wordt onder andere nadruk gelegd op preventie, bijvoorbeeld door een gezond voedingspatroon en actieve leefstijl aan te moedigen.

Om de uitdagingen in de Mijnstreek te tackelen, kiest Zuyderland er bijvoorbeeld voor om hun zorg opnieuw in te richten. Bijvoorbeeld door intensieve samenwerkingen aan te gaan met andere zorgorganisaties en private partijen. En door Chief Nursing Innovation Officers (CNIO’s) aan te wijzen om de digitale transformatie in het ziekenhuis aan te sturen. Zij zijn de drijfveer voor de implementatie van digitale tools en AI-applicaties die verpleegkundigen ondersteunen en de zorg voor patiënten verbeteren. Zoals AI-avatars of speech-to-text oplossingen.

Monitoring op afstand

Daarnaast zet Zuyderland in op het monitoren van patiënten op afstand, waarmee ondertussen bijna 14.000 patiënten vanuit hun huis worden gemonitord. “Patiënten communiceren vanuit hun eigen woonkamer met onze e-nurses. Een ervaring die door zowel onze patiënten als verpleegkundigen als erg positief wordt omschreven.” Volgens Talboom heeft deze aanpak door het sneller detecteren van een achteruitgang in gezondheid het aantal bezoeken van chronisch zieke patiënten aan de spoedeisende hulp beduidend verlaagd. “Technologie wordt gecombineerd met klinische expertise en menselijke verbondenheid. Om zo de gezondheidszorg effectief te transformeren.”

Talboom sluit af met een belangrijke kernboodschap: zorgprofessionals moeten herkend en erkend worden als helden, die robuuste support systems nodig hebben en verdienen. Innoveer op een verantwoordelijke manier, en doe dit vooral in co-creatie met zorgprofessionals. De focus moet daarbij liggen op het leveren van uitstekende, meelevende zorg, ondanks de uitdagingen in het zorglandschap.