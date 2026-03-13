Innovatieve tinnitus behandeling nu ook in Nederland

Het neuromodulatieapparaat Lenire, ontwikkeld door het Ierse medtechbedrijf Neuromod Devices, is nu beschikbaar in Nederland. De introductie gebeurt in samenwerking met HearConsult, waar patiënten met tinnitus het apparaat kunnen krijgen na beoordeling door een zorgverlener.

Tinnitus, vaak omschreven als een piepend, zoemend of suizend geluid in de oren zonder externe bron, treft naar schatting meer dan twee miljoen volwassenen in Nederland. De aandoening komt volgens experts steeds vaker voor, onder meer door langdurige blootstelling aan harde muziek en omgevingsgeluid, vooral bij jongvolwassenen.

Bimodale neuromodulatie

Lenire maakt gebruik van zogenoemde bimodale neuromodulatie. Het apparaat combineert geluidsstimulatie via een koptelefoon met milde elektrische stimulatie van de tong via een klein mondstuk. Volgens de ontwikkelaars kan deze gecombineerde stimulatie veranderingen in hersennetwerken veroorzaken die betrokken zijn bij tinnitus, waardoor de ervaren klachten afnemen.

Patiënten gebruiken het apparaat thuis twee keer per dag gedurende een behandelperiode van circa 12 tot 14 weken. De behandeling wordt voorgeschreven door een gekwalificeerde zorgverlener en de voortgang van patiënten wordt tijdens het traject gemonitord.

Klinisch onderzoek

De effectiviteit van de behandeling is onderzocht in meerdere klinische studies. In de TENT-A2-studie, gepubliceerd in Scientific Reports, meldde 91 procent van de deelnemers langdurige verlichting van tinnitusklachten, die tot minstens één jaar na behandeling aanhield. Een andere studie in Communications Medicine rapporteerde dat 91,5 procent van de patiënten een significante vermindering van tinnitus ervoer.

Het apparaat heeft bovendien een De Novo-goedkeuring gekregen van de FDA, waarmee het volgens de fabrikant het eerste bimodale neuromodulatieapparaat voor tinnitus is met deze regulatoire status.

Introductie in Nederland

Met de introductie in Nederland sluit het land zich aan bij een groeiende lijst Europese landen waar Lenire al beschikbaar is, waaronder Denemarken, Noorwegen, Spanje, Italië, Polen, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Ter gelegenheid van de Nederlandse lancering organiseert HearConsult op 26 en 27 maart 2026 informatiesessies in Mijdrecht voor mensen met tinnitus. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op de oorzaken van tinnitus, mogelijke behandelopties en praktische manieren om met de aandoening om te gaan.

Volgens de betrokken partijen kan de introductie van neuromodulatiebehandeling een nieuwe optie bieden voor patiënten bij wie bestaande behandelingen onvoldoende verlichting geven.

Diepe hersenstimulatie

Eind vorig jaar schreven we nog over een klinische studie van Maastricht UMC+ naar diepe hersenstimulatie (DBS) als mogelijke behandeling voor zeer ernstige tinnitus. De eerste resultaten laten zien dat de behandeling veilig lijkt: bij vier patiënten met een implantaat traden geen blijvende bijwerkingen op en bij drie van hen namen de klachten merkbaar af. Daarmee biedt de methode voorzichtig perspectief voor een kleine groep patiënten bij wie bestaande behandelingen onvoldoende helpen.