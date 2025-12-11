AWIZ en VGN gaan samenwerken in innovatie voor toekomstbestendige zorg

De landelijke beweging Anders Werken in de Zorg (AWIZ) gaat samenwerken met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Met de nieuwe samenwerking willen beide partijen innovaties sneller inzetten om de samenredzaamheid van cliënten te vergroten en de werkdruk voor zorgverleners te verlagen. Omdat AWIZ van oorsprong uit de ouderenzorg komt, opent de samenwerking met VGN nu de deur voor brede deelname vanuit de gehandicaptenzorg. Dat moet leiden tot meer kennisuitwisseling tussen beide sectoren en een versnelling richting een toekomstbestendige zorg.

De vijftien AWIZ-regio’s en ruim 180 aangesloten organisaties deden de afgelopen jaren al veel ervaring op met het opschalen van vernieuwende toepassingen. Die leveren zowel meer regie voor cliënten op als een duurzamere ontlasting van zorgverleners. In haar visie voor 2030 benadrukt VGN dat de inzet van technologie helpt bij de verhoging van zelfredzaamheid. Naast eigen regie draagt verhoogde zelfredzaamheid ook bij aan een betekenisvolle dag. Tegelijkertijd draagt technologie bij aan het slimmer en aangenamer werken in de zorg en om de zorg toekomstbestendig te houden.

Theo van Uum, directeur van VGN, benadrukt dat de samenwerking met AWIZ de uitwisseling van kennis over technologie en innovatie moet vergroten en ervoor moet zorgen dat ervaringen uit beide sectoren breder toepasbaar worden. Volgens hem stimuleert VGN organisaties om regionaal mee te doen binnen AWIZ, zodat zij gezamenlijk kunnen experimenteren en opschalen. Dat komt zowel mensen met een beperking als de professionals in de zorg ten goede.

Regionale samenwerking

VGN ziet de aansluiting bij AWIZ als een logische stap binnen de bredere beweging naar regionale samenwerking. Eerder ontstane initiatieven buiten AWIZ hebben al laten zien hoeveel winst er te behalen is wanneer organisaties elkaar weten te vinden. Vanuit die ervaring benadrukt beleidsadviseur Eva Huitink dat AWIZ dezelfde ambitie deelt: innovatie versnellen en kennis toegankelijk maken. Met de nieuwe samenwerking wil VGN regionale verbanden verder aanjagen en ervoor zorgen dat inzichten en ervaringen niet lokaal blijven hangen, maar hun weg vinden naar de hele sector.

VGN draagt zowel financieel als inhoudelijk bij aan de samenwerking met AWIZ, zodat de specifieke behoeften van de gehandicaptenzorg worden verankerd in de programmalijnen, overleggen en raamafspraken van het initiatief. De sector krijgt bovendien een plek in het AWIZ-bestuur. Eerder sloot ook de VG-Regiotafel Zuidoost-Brabant, een samenwerkingsverband van veertien organisaties, zich al aan.

Bestuursvoorzitter bij AWIZ, Jan-Kees van Wijnen, geeft aan dat de samenwerking met VGN AWIZ helpt om innovaties in de zorg op grotere schaal toe te passen, zodat cliënten meer regie krijgen en de werkdruk voor zorgprofessionals afneemt. Door kennis en ervaring te delen tussen beide organisaties kunnen ook gehandicaptenzorgorganisaties profiteren, terwijl de inzichten van VGN nieuwe perspectieven bieden om beter in te spelen op de behoeften van cliënten en zorgverleners.

Informatiebijeenkomst GHZ

Op maandag 9 februari van 14:00-15:00 uur organiseren VGN en AWIZ een online informatiebijeenkomst voor organisaties en regio’s in de gehandicaptenzorg (GHZ) die meer willen weten over AWIZ. Tijdens deze sessie wordt uitleg gegeven over de landelijke beweging, het proces van aansluiten en de meerwaarde hiervan voor organisaties en regio's. Geïnteresseerde organisaties en regio’s kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier.