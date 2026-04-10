Financiële impuls Wolk moet valpreventie ouderenzorg versnellen

Het Nederlandse technologiebedrijf Wolk heeft €1,75 miljoen aan financiering opgehaald om de inzet van zijn slimme heupairbag in de ouderenzorg op te schalen. De investering, onder meer afkomstig van het Innovatiefonds Ouderenzorg van CbusineZ en 819 Capital, markeert een volgende stap in de toepassing van preventieve technologie binnen een zorgsysteem dat onder druk staat.

Valincidenten vormen een toenemend probleem in de ouderenzorg. Jaarlijks belanden in Nederland ongeveer 120.000 ouderen op de spoedeisende hulp na een val, waarbij zo’n 18.000 gevallen leiden tot een heupfractuur. Deze letsels hebben vaak ingrijpende gevolgen voor zelfstandigheid en kwaliteit van leven, en brengen aanzienlijke zorgkosten met zich mee.

Draagbare heupairbag

De oplossing van Wolk bestaat uit een draagbare heupairbag die onder kleding wordt gedragen. Sensoren monitoren continu de bewegingen van de gebruiker. Wanneer een val wordt gedetecteerd, activeren ingebouwde airbags binnen milliseconden om de impact op de heup te dempen. Volgens het bedrijf kan daarmee het risico op heupfracturen met circa 95 procent worden verminderd.

Naast fysieke bescherming genereert de technologie data over mobiliteit en valincidenten. Via een digitaal platform kunnen deze gegevens worden geïntegreerd met bestaande zorgsystemen, zoals elektronische patiëntendossiers en alarmeringssystemen. Dit biedt zorgprofessionals meer inzicht in het valrisico en ondersteunt een meer datagedreven benadering van preventie.

De heupairbag wordt inmiddels dagelijks gebruikt door ongeveer 1.800 ouderen. Met de nieuwe financiering wil Wolk de toepassing verder opschalen binnen verpleeghuizen en andere zorginstellingen.

Minder werkdruk, meer zelfstandigheid

De inzet van de technologie raakt ook aan de arbeidsmarktproblematiek in de zorg. Door het verminderen van valrisico’s kunnen ouderen zich zelfstandiger verplaatsen, wat de behoefte aan intensieve begeleiding verlaagt. Dit kan bijdragen aan een efficiëntere inzet van zorgpersoneel en vermindering van de werkdruk.

Investeerders zien de technologie als voorbeeld van de verschuiving van reactieve naar preventieve zorg. Door valincidenten en complicaties te voorkomen, kan niet alleen de kwaliteit van leven verbeteren, maar ook de druk op de gehele zorgketen worden verlicht.

Ontwikkeling platform

Wolk positioneert zich nadrukkelijk als meer dan een hardwareleverancier. Het bedrijf werkt aan verdere ontwikkeling van zijn platform, met als doel voorspellende analyses toe te voegen die valrisico’s vroegtijdig signaleren. Daarmee sluit de technologie aan bij bredere trends in digitale zorg, waarin data en AI een steeds grotere rol spelen in preventie en besluitvorming.

De Wolk heupairbag is de afgelopen jaren al uitgebreid getest en ingezet. In 2023 meldde verpleeg- en ouderenzorgorganisatie tanteLouise naar aanleiding van een pilot-onderzoek al dat door de inzet van de Wolk heupairbag het aantal heupfracturen met 20 procent gedaald was. Reden voor tanteLouise om de Wolk ook beschikbaar te stellen voor cliënten in de thuissituatie.