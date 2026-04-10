FrisiusLab moet innovatie bij NHL Stenden en Frisius MC versnellen

Frisius MC en NHL Stenden starten een strategische samenwerking waarin onderwijs, onderzoek en zorgpraktijk samenkomen. In 2026 openen zij het FrisiusLab, een innovatielab binnen Frisius MC Leeuwarden, waar studenten, docenten, onderzoekers en zorgprofessionals samenwerken aan actuele innovatievraagstukken van het ziekenhuis. Op dinsdag 31 maart zijn de handtekeningen onder de overeenkomst gezet, waarmee de gezamenlijke ambitie voor innovatie in de zorg officieel van start gaat.

Het FrisiusLab is ook toegankelijk voor andere organisaties die willen bijdragen, zodat de impact op innovatie groter en breder wordt. Studenten en onderzoekers uit verschillende NHL Stenden-academies, van Gezondheid & Welzijn tot Media, Commercie & Ondernemerschap en Leisure, Tourism & Hospitality, werken er samen. Zo wordt duidelijk dat in een ziekenhuis meer gebeurt dan zorg alleen, zoals communicatie, gastvrijheid en organisatievraagstukken.

Drie thema’s

De activiteiten van het FrisiusLab worden gestuurd door drie thema’s:

Zorginnovatie en transformatie Dit omvat passende zorg, digitalisering en gegevensuitwisseling, artificial intelligence (AI), gezond leven en preventie, samen beslissen en leefstijl.

Inclusieve en toegankelijke communicatie Hier ligt de focus op begrijpelijke communicatie en aandacht voor de lees- en digitale vaardigheden van patiënten en medewerkers.

Hospitality, beleving en mensgericht werken Dit richt zich op een positieve zorgbeleving, een integrale kijk op gezondheid, een gezondheidsbevorderende zorgomgeving en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Zichtbaar en toegankelijk

Het FrisiusLab krijgt een zichtbare en toegankelijke plek binnen Frisius MC, een ruimte waar zorg, onderwijs en onderzoek elkaar letterlijk ontmoeten. Bij de inrichting staat ontmoeting centraal, en de ruimte is open voor studenten, medewerkers én patiënten. Zo wordt innovatie tastbaar en ontstaan vanzelf gesprekken, samenwerking en nieuwe ideeën.

Bestaande samenwerkingen tussen NHL Stenden en Frisius MC worden waar mogelijk verbonden aan het FrisiusLab. Denk aan stages, afstudeeropdrachten, gezamenlijke subsidieprojecten en samenwerking met andere zorgpartners in de regio. De samenwerking sluit bovendien aan bij landelijke afspraken, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Lectoraat

Beide partijen zetten ook hun samenwerking rondom een lectoraat voort. Er wordt een nieuw lectoraat opgezet dat inhoudelijk verbonden is aan het FrisiusLab en zich meer richt op innovatie in de zorg. Met het FrisiusLab werken NHL Stenden en Frisius MC samen aan een toekomstbestendige zorg, waarin leren, werken en innoveren nauw met elkaar verbonden zijn.

In 2023 schreven we over een ander initiatief waarbij NHL Stenden betrokken was. Toen werd bekend dat de hogeschool en het Medisch Centrum Leeuwarden VR gingen inzetten voor simulatietrainingen van zorgmedewerkers. Het MCL zag dit als een waardevolle aanvulling op bestaande leermiddelen zoals modules, casusbesprekingen en oefensessies in het skillslab. NHL Stenden, winnaar in 2023 van de Nederlandse Onderwijspremie voor ‘Future proof nurses’, brengt zo praktijkervaring en technologie samen om zorgprofessionals beter voor te bereiden op hun werk.