Functieprofiel moet digitale vaardigheden VVT verbeteren

Aan de hand van de lijst kunnen werkgevers met hun medewerkers bekijken welke digivaardigheden zij minimaal moeten beheersen om hun functie goed uit te oefenen. De vaardigheden zijn toegepast op vier veelvoorkomende functies in de VVT: Helpende, Verzorgende IG, mbo-verpleegkundige en hbo-verpleegkundige. Ter aanvulling stelt FWG voor de functies een voorbeeldfunctiebeschrijving mét digivaardigheden ter beschikking. Het hele pakket is hier te downloaden.

Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling in de zorg. Medewerkers hebben steeds meer digitale vaardigheden nodig om hun werk goed te kunnen (blijven) doen. Een voorbeeld is de inzet van video- of beeldbellen voor en met cliënten en patiënten. Maar ook de omgang met een pc of kunnen e-mailen. Werkgevers krijgen meer behoefte aan handvatten om (het belang van) digitale vaardigheden bij hun medewerkers onder de aandacht te brengen én duidelijk te zijn over wat van hun ‘digivaardigheid’ verwacht wordt.

Digitale vaardigheden verbeteren

Zorgorganisaties kunnen op diverse manieren met digitale vaardigheden aan de slag. Van het inzetten van (deels gesubsidieerde) digicoaches tot het (tijdelijk) opnemen van digitale vaardigheden in de kernwaarden van de organisatie. De eerste stap is het in kaart brengen van wat een medewerker nodig heeft om zijn of haar functie goed uit te voeren.

Het door de coalitie Digivaardig in de zorg gepresenteerde overzicht dient als praktisch hulpmiddel. Een meer formele route is het formaliseren van noodzakelijke digitale vaardigheden via functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken. Daarvoor biedt FWG de vier nieuwe voorbeeldfunctiebeschrijvingen.

Stimuleren digitale ontwikkeling

“Het is zeker niet onze bedoeling dat elke zorgorganisatie nu ineens al zijn functiebeschrijvingen gaat herzien”, vertelt Arthur Warmer, systeemexpert bij FWG. “Digitale vaardigheden stellen, in termen van functiewaardering, in principe ook geen aanvullende eisen aan bijvoorbeeld kennis of bewegingsvaardigheid. Daarom heeft het toevoegen van digitale vaardigheden aan een functiebeschrijving over het algemeen geen invloed op de indeling. Belangrijker is hoe je als werkgever je medewerkers stimuleert en faciliteert om zich digitaal te ontwikkelen.”

Wie toch al met het functiehuis aan de slag gaat, kan wel gebruik maken van de praktijkvoorbeelden, stelt Warmer. “Wij adviseren om daarbij het ingevulde overzicht digitale vaardigheden te gebruiken en te vertrekken vanuit de vaardigheden die voor de vier functies zijn ingevuld. Dat zijn de digitale vaardigheden die passen bij het algemene functiebeeld. In het overzicht staat ook aangegeven welke vaardigheden mogelijk een verzwarend effect kunnen hebben op de vier niveaus.”

Concreet gesprek over vaardigheden

“We zijn als coalitie erg blij dat we deze voorbeeldfunctiebeschrijvingen en het overzicht digitale vaardigheden kunnen bieden”, stelt Suzanne Verheijden, programmamanager Digitale Vaardigheden. “We krijgen hier veel vragen over. Werkgevers kunnen nu concreet het gesprek aangaan met medewerkers over de ondergrens voor hun functie.”

De VVT-branche is de eerste sector waarvoor praktijkvoorbeelden zijn opgesteld. Afhankelijk van vragen uit andere sectoren worden waarschijnlijk meer functies uitgewerkt. Verheijden: “Dit is het begin. We zijn alweer bezig met het uitwerken van een voorbeeldbeschrijving voor de functie digicoach, die we steeds vaker in zorgorganisaties tegenkomen.”

Over de coalitie

In december 2014 organiseerden VWS en ECP|Platfom voor de informatiesamenleving in het kader van het doorbraakproject Zorg en ICT een conferentie over digivaardig in de zorg. Dit was de aanleiding voor ECP om het initiatief te nemen voor de coalitie Digivaardig in de zorg. De afgelopen jaren stond de coalitie aan de basis van een reeks initiatieven.

In februari dit jaar hebben Vilans en de coalitie Digivaardig in de zorg bijvoorbeeld een online zelftest geïntroduceerd voor zorgorganisaties. Met de zelftest ‘Welke digitype ben jij?’ kunnen organisaties inzicht krijgen in de digitale vaardigheden van hun zorgpersoneel. Met de resultaten kunnen de organisaties de implementatie van zorgtechnologie beter afstemmen op de kennis en behoefte van het personeel.