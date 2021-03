Carintreggeland zet digicoach in om ‘anders te digitaliseren’

Enige tijd geleden kwam Carintreggeland tot de conclusie dat er voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van het zorgpersoneel meer nodig is dan alleen scholing of een cursus. Om werkzaamheden, die door de digitalisering van de zorg nogal wat veranderingen ondergaan, leuker en eenvoudiger te maken is het noodzakelijk dat medewerkers goed met digitale middelen kunnen omgaan. Dat is nu precies het werkgebied van de digicoach.

“Het is een ambitie, anders digitaliseren, waarbij wij door middel van (zorgtechnologische) hulpmiddelen de zelfredzaamheid en regie van cliënten willen vergroten. Daarnaast het werk nu en in de toekomst eenvoudiger en leuker maken. Heel veel medewerkers vinden het moeilijk om met digitale middelen om te gaan. Als wij echt anders willen digitaliseren, moeten wij nu al bezig zijn met medewerkers digitaal vaardig te maken, vertelt Carla Kerkdijk, manager Werk en Leren bij Carintreggeland.

Anders digitaliseren met digicoach

In 2019 kwam Carla voor via Suzanne Verheijden, lid ICT&health redactieraad en adviseur bij ‘s Heeren Loo Zorggroep, voor het eerst in contact met het fenomeen van de digicoach. Bij ‘s Heeren Loo Zorggroep zag zij hoe het proces omtrent de digitale vaardigheden werkte. “Ik werd door Suzanne heel enthousiast en zij inspireerde mij om aan de slag te gaan. Zij vertelde hoe zij handen en voeten had gegeven aan dit onderwerp. Ik dacht: dat zijn kansen voor ons hier in Twente”, aldus Carla.

Uiteindelijk is Carintreggeland in maart 2020 gestart met de training van 19 digicoaches. De zorgorganisatie organiseert daarnaast zelf ook trainingen en intervisies voor de digicoaches. Op deze manier wordt iedereen binnen de organisatie wegwijs gemaakt met de meest gebruikte apps, intranet, het Leerplein (de digitale leeromgeving voor medewerkers) en andere digitale middelen.

“Een feit is dat in de gehandicaptenzorg tien procent van de zorgmedewerkers digitale starter is. In de ouderenzorg is de aanname dat dat percentage hoger ligt, misschien zelfs twintig procent. Dat moet anders. De wereld om ons heen verandert, de wereld van de zorg verandert. Dat betekent dat zorgmedewerkers bekwaam moeten worden in de digitale wereld. Daarom zijn wij gestart met het Project digitale vaardigheden en hebben wij binnen onze organisatie digicoaches geworven”, vertelt Carla.

Impact coronacrisis

De coronacrisis had ook gevolgen voor de digitale vaardigheden van zorgmedewerkers. Doordat medewerkers ineens vaker thuis, op afstand, moesten werken, kwamen zij in contact met nieuwe programma’s. Denk daarbij aan tools zoals Microsoft Teams, voor online contact met collega’s, cliënten en mantelzorgers. In die situatie kwamen de reeds opgeleide digicoaches als geroepen. Zij leren tijdens zogenoemde ‘digitale dates’ medewerkers om te gaan met digitale tools en helpen hen ook eventuele digitale angsten te overwinnen.

“De digicoaches zijn proactief en sluiten aan bij (digitale) overleggen om te helpen. Soms doen zij dat vanuit huis, soms bij een van onze locaties. In verband met de coronavaccinaties is het beleid rondom werken op locatie gelukkig iets versoepeld. De spreekuren worden goed gebruikt door medewerkers en ook de reacties van mijn collega-managers zijn lovend. Zij zijn enthousiast en blij met de inzet van de digicoaches omdat zij met zoveel digitale vragen kunnen helpen”, aldus Carla.

Uiteindelijk verwacht Carla dat de digicoach op de lange termijn ook effect zal hebben op de cliënten. Daarnaast zullen zij een rol gaan vervullen in het implementatieplan van zorgtechnologie. Zo zullen zij, naast het digitaal vaardig maken van medewerkers, ook ondersteuning gaan bieden bij de effectieve inzet van zorgtechnologische hulpmiddelen.