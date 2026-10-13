Gebrekkige interoperabiliteit kost zorg miljarden

De OESO schat dat effectieve interoperabiliteit van gezondheidsgegevens voordelen zou kunnen opleveren die gelijk staan aan 2,7% tot 6,6% van de jaarlijkse uitgaven voor de gezondheidszorg. Wat betekent dit in euro's? Als de European Health Data Space (EHDS) er niet in slaagt om gezondheidsgegevens tijdig in heel Europa toegankelijk en interoperabel te maken, zouden gezondheidszorgstelsels tegen 2030 tot wel 150 miljard euro aan jaarlijkse waarde mislopen, wat neerkomt op ongeveer 410 miljoen euro per dag.

Niet-gekoppelde systemen kosten miljarden!

Het rapport van de OESO van juli 2026, Interoperability in Healthcare: Towards an Interconnected Future, beschrijft een gezondheidszorgsector die zwaar heeft geïnvesteerd in digitalisering, terwijl een groot deel van de gegevens vastzit in onderling niet-gekoppelde systemen. Ziekenhuizen, laboratoria, eerstelijnszorgverleners en apotheken gebruiken vaak verschillende software, bestandsformaten en coderingssystemen. Informatie bestaat weliswaar digitaal, maar het overdragen ervan tussen organisaties kan handmatig werk, extra controles of herhaalde tests vereisen.

Zo schatte het Finse innovatiefonds Sitra dat een betere interoperabiliteit van gezondheidsgegevens in Finland een jaarlijkse besparing van 1,95 miljard euro zou kunnen opleveren, wat overeenkomt met 6,64% van de nationale uitgaven voor de gezondheidszorg. Deze schatting omvat efficiëntere behandeltrajecten, minder vertragingen en dubbel werk, en verbeteringen in de administratieve dienstverlening. Een Canadees onderzoek schatte de jaarlijkse efficiëntiewinst op 9,4 miljard CAD, ofwel 2,71% van de uitgaven voor de gezondheidszorg. Voor het Verenigd Koninkrijk schatte onderzoek in opdracht van de NHS de potentiële voordelen op 4,31% van de jaarlijkse gezondheidsuitgaven, inclusief voordelen door beter gegevensgebruik en AI.

Toepassing van de hoogste schatting van de OESO op de Franse gezondheidsuitgaven van € 353 miljard in 2025 suggereert potentiële jaarlijkse voordelen van € 23 miljard. Dat komt overeen met 21% van de uitgaven van het land aan openbare ziekenhuizen.

Interoperabiliteit maakt gezondheidszorgstelsels efficiënter

Het OESO-rapport verwijst naar een enquête in Engeland waarin 95,9% van de artsen aangaf moeite te hebben met het opvragen van klinische informatie uit elektronische patiëntendossiers. Ongeveer 93,7% zei dat slechte interoperabiliteit een negatieve invloed had op hun dagelijkse werk, terwijl 81,5% van mening was dat dit de patiëntveiligheid in gevaar kon brengen. Gevolgen hiervan zijn onder meer ontbrekende medicatielijsten, onvolledige medische geschiedenissen en herhaalde diagnostische onderzoeken.

De OESO noemt Denemarken, Finland en Estland als landen met een solide basis voor de uitwisseling van nationale en regionale gezondheidsgegevens. Andere landen, waaronder Duitsland, zijn nog bezig met het ontwikkelen van gemeenschappelijke standaarden en het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen lokale en regionale systemen.

Eerder vergelijkend onderzoek van de OESO wijst ook op Denemarken, Finland, Zweden en Tsjechië vanwege het gebruik van unieke patiëntidentificatiecodes om meer dan 90% van de nationale gezondheidsdatasets aan elkaar te koppelen. Denemarken presteert bijzonder goed bij het beschikbaar stellen van datasets, het koppelen ervan en het gebruik van de daaruit voortvloeiende informatie voor onderzoek en toezicht op de gezondheidszorg. Daarentegen meldde de OESO dat Duitsland in de vergelijking van 2019 tot 2020 zijn nationale gezondheidsdatasets niet regelmatig koppelde. Deze bevindingen hebben betrekking op data-infrastructuur en hergebruik, en niet op elk aspect van klinische interoperabiliteit.

Uit de meest recente studie van de Europese Commissie naar e-gezondheidsindicatoren, gepubliceerd in juni 2026 en gebaseerd op gegevens uit 2025, blijkt dat de gemiddelde maturiteitsscore van de EU voor online toegang tot elektronische patiëntendossiers 87% bedroeg. Medische beelden hadden echter een gemiddelde beschikbaarheidsscore van slechts 35%, vergeleken met 89% voor elektronische recepten en 91% voor elektronische afgifte van geneesmiddelen. Openbare zorgverleners waren ook beter aangesloten dan particuliere zorgverleners, met scores van respectievelijk 85% en 66%.

De OESO noemt incompatibele praktijken voor het delen van gegevens, een gefragmenteerde technische infrastructuur en zwakke institutionele coördinatie als belangrijke belemmeringen. Eigen gegevensmodellen, verouderde systemen, onduidelijke verantwoordelijkheden en onvoldoende opleiding van het personeel verergeren het probleem. De aanschaf van een AI-oplossing kan ontbrekende gegevensfundamenten niet compenseren – deze zullen uiteindelijk als een boemerang terugkomen en de toegevoegde waarde van AI ondermijnen.

De EHDS belooft een doorbraak op het gebied van interoperabiliteit, maar lost niet alle problemen op

In maart 2025 trad de European Health Data Space (EHDS) in werking, met de belofte de Europese gezondheidszorgstelsels interoperabel te maken. De EHDS stelt gemeenschappelijke regels en normen vast voor elektronische patiëntendossiers, ondersteunt de gegevensuitwisseling tussen systemen en creëert een kader voor secundair gebruik van gezondheidsgegevens in onderzoek, innovatie en beleidsvorming. Het zou ook de interoperabiliteit binnen landen moeten bevorderen door gezondheidszorgstelsels en softwareleveranciers aan te moedigen om een meer consistente aanpak te hanteren.

Uiterlijk in maart 2027 moet de Commissie belangrijke uitvoeringsbesluiten vaststellen waarin technische vereisten en operationele regels worden gedefinieerd. Vanaf maart 2029 zullen de eerste prioritaire categorieën, waaronder patiëntendossiers en elektronische recepten en afgiften, naar verwachting in alle lidstaten uitwisselbaar zijn. Het kader voor secundair gebruik zal dan ook van toepassing worden op de meeste categorieën gezondheidsgegevens. Vanaf maart 2031 zal de grensoverschrijdende uitwisseling naar verwachting worden uitgebreid naar medische beelden, laboratoriumresultaten en ontslagrapporten van ziekenhuizen, samen met aanvullende vereisten voor secundair gebruik.

De invoering van een interoperabiliteitsverordening door het EHDS is een goed begin, maar zoals het OESO-rapport ons herinnert, vereist dit ook leiderschap, gegevenskwaliteit, goed bestuur, vaardigheden van het personeel en aanhoudende investeringen. Ziekenhuizen moeten interoperabiliteit beschouwen als kerninfrastructuur, met duidelijke verantwoordelijkheden en meetbare resultaten. Anders zal het EHDS niet helpen.

De operationele gereedheid loopt al achter op schema. Jaarlijks zullen miljarden euro’s uit het systeem wegvloeien

Uit het rapport „Digital Decade 2026“ blijkt dat landen vooruitgang hebben geboekt bij het verlenen van toegang tot elektronische dossiers aan burgers, maar dat er nog steeds belangrijke hiaten bestaan in de beschikbaarheid van gegevens en de connectiviteit van zorgverleners. Openbare zorgverleners hebben een gemiddelde connectiviteitsscore van 85%, vergeleken met 66% voor particuliere zorgverleners.

Ook de voorbereiding verschilt aanzienlijk tussen landen. Een onafhankelijke EHDS Readiness Tracker, gepubliceerd in maart 2026, plaatste Frankrijk op de eerste plaats, gevolgd door Litouwen en Finland. Duitsland en Denemarken behoorden eveneens tot de landen met de hoogste scores, terwijl Polen in de midden- tot lagere groep terechtkwam.

Denemarken, Finland en Estland hebben de basis gelegd voor de nationale uitwisseling en het hergebruik van gezondheidsgegevens. Finland en Denemarken hebben ook sterke capaciteiten ontwikkeld voor het koppelen van gezondheidsdatasets. Ter vergelijking: Duitsland heeft gewerkt aan het verbeteren van normen en coördinatie binnen een gefragmenteerd landschap. Uit de monitoringresultaten van de Europese Commissie uit 2025 blijkt ook dat België en Estland al een samengestelde maturiteitsscore van 100% hadden behaald voor online toegang tot elektronische patiëntendossiers. Aan de andere kant van de schaal scoorden Bulgarije, Roemenië en Slowakije respectievelijk 10, 22 en 24 op 100.

Bulgarije zal bijvoorbeeld jarenlang moeten investeren om van een gereedheidsscore van 10 naar 100 te komen. Hoewel het land een nationaal gezondheidsinformatiesysteem heeft opgezet en elektronische recepten heeft ingevoerd – en miljoenen euro’s investeert in verdere digitalisering via EU-herstelfondsen – zal het halen van de eerste EHDS-deadline in maart 2029, die betrekking heeft op patiëntendossiers en elektronische recepten, snelle vooruitgang vereisen bij het koppelen van zorgverleners, het verbeteren van de gegevenskwaliteit en het tot stand brengen van consistent nationaal bestuur.

Als de EHDS niet aan de verwachtingen voldoet, zouden de Europese gezondheidszorgstelsels tegen 2030 naar schatting 150 miljard euro aan jaarlijkse waarde mislopen. Op basis van de verwachte EU-uitgaven voor de gezondheidszorg van 2,3 biljoen euro en de schatting van de OESO dat de voordelen van interoperabiliteit 2,7% tot 6,6% van de jaarlijkse gezondheidsuitgaven bedragen, zou dit bedrag de financiering van honderdduizenden zorgprofessionals of een bredere toegang tot preventieve zorg kunnen dekken. Zonder deze voordelen zullen de gezondheidszorgstelsels onder grotere druk komen te staan om kosten te besparen en tegelijkertijd aan de groeiende vraag naar zorg te voldoen.

Tijdens de ICT&health World Conference, eind januari 2027, is Eric Sutherland, Senior Health Economist bij de OESO die zich onder andere bezig houdt met het verantwoordelijk inzetten van AI in de gezondheidszorg, een van de prominente keynote speakers.