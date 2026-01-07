Groeiende impact van gegevensuitwisseling bij spoedzorg

Zorgverleners die snel over de juiste zorginformatie van de patiënt beschikken. Dit is letterlijk van levensbelang. Het landelijk programma ‘Met spoed beschikbaar’ heeft mede daarom de afgelopen jaren een aantal regio’s als koploper aangewezen om aan de slag te gaan met snelle en volledige gegevensuitwisseling bij spoedzorg.

De eerste resultaten van een van de koploperstrajecten in de regio Rijnmond zijn bekend en worden succesvol geïmplementeerd, vertelt Ryan Bergkamp (beleidsadviseur bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) in een eerdere editie van ICT&health. “Dat wil nog niet zeggen dat we al klaar zijn met dit traject, alleen klaar voor de volgende stap. We moeten verschillende stappen zetten zodat iedere zorgverlener de informatie krijgt die nodig is en er een eenduidige taal wordt gesproken.”

Druk neemt toe

Net als in andere zorgsectoren neemt ook de druk op de acute zorg toe door personeelstekorten, stijgende en complexe zorgvragen. Daar komt bij dat in de acute zorg vaak in korte tijd meerdere zorgverleners betrokken zijn. Meestal kennen zij de patiënt niet.



“Daarom is het belangrijk om snel over relevante informatie te beschikken”, stelt Renée Kok (kaderhuisarts bij Huisartsenposten Rijnmond). “Wat is de medische voorgeschiedenis? Welke chronische aandoeningen heeft de patiënt? Welke medicatie gebruikt hij of zij al?”



Het landelijk programma ‘Met spoed beschikbaar’ is hiertoe in 2021 gestart met de eerste zogeheten koploperstrajecten. In deze intensieve samenwerkingstrajecten bouwen ketenpartners in de acute zorg samen aan digitale toegankelijkheid van medische gegevens volgens de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg.

Transformatie verouderde systemen

Tot de Koplopers behoren de Huisartsenposten Rijnmond (HAP Rijnmond), in nauwe samenwerking met Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) - onderdeel van de veiligheidsregio. Samen zetten zij stappen in het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen huisartsenspoedpost, ambulancediensten en andere ketenpartners.



Begin 2025 hebben HAP Rijnmond en ARR onder begeleiding van Netwerk Acute Zorg Zuidwest een koploperproject afgerond waarbij zij de digitale spoedmelding van HAP naar meldkamer hebben geïmplementeerd. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Wat zijn de geleerde lessen, de uitdagingen én de resultaten tot nu toe?



Een artikel in editie 4 van ICT&health, 2025, neemt je mee in het verhaal van deze Rotterdamse samenwerking – een voorbeeld van hoe regionale inzet bijdraagt aan de landelijke ambities die ook terugkomen in het Integraal Zorgakkoord. Ook het zorgtraject in de acute zorg begint bij de triage.

Al doende, leert men

Een samenwerkingstraject zoals in het kader van ‘Met spoed beschikbaar’ vraagt van de deelnemers inlevingsvermogen, flexibiliteit en geduld. Dat vraagt op zijn beurt gewenning aan beide kanten: de zorgverleners op de huisartsenspoedposten moeten wennen aan het digitaal doorverwijzen, terwijl het ambulancepersoneel leert omgaan met de grotere hoeveelheid informatie die ze ter beschikking krijgen.



Een van de belangrijkste voordelen van de nieuwe werkwijze is dat een ambulance sneller kan worden ingezet wanneer een patiënt via de huisartsenspoedpost wordt doorverwezen. “Gelukkig hebben we de technische problemen inmiddels opgelost”, schetst Bergkamp. “En om de betrouwbaarheid verder te waarborgen, blijft het warm nabellen voorlopig nog even bestaan. De focus ligt nu op verdere optimalisatie. We zijn op het punt aangekomen dat we van een 6,5 naar een 8 willen gaan.”



Dat er interesse is naar de werkwijze in de regio Rijnmond met de huidige resultaten van het koploperstraject, blijkt wel uit de interesse die er vanuit andere regio’s is. “Ik heb onlangs nog aan Renée gevraagd of we de werkinstructie mogen delen met andere huisartsenspoedposten die gebruik willen gaan maken van deze nieuwe koppeling. Op die manier zie je dat de olievlek van eenduidig werken binnen dezelfde regio als het gaat om spoedhulp langzaam maar zeker toch met spoed beschikbaar komt”, besluit Bergkamp.

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health 4. Of lees het in ons online magazine.