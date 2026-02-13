Publiek-private samenwerking voor slimme MRI- en echo-oplossingen

Met een subsidie van vijf miljoen euro van Health~Holland bundelen het UMC Utrecht, de Universiteit Maastricht, High Tech NL en Philips hun krachten om medische diagnostiek te vernieuwen. In deze samenwerking staat het sneller en toegankelijker maken van gezondheidsinformatie centraal, zonder dat patiënten direct naar het ziekenhuis hoeven. Door zorginstellingen en technologiebedrijven te verbinden, willen de partners innovatieve beeldvorming dichter bij de dagelijkse zorgpraktijk brengen en zo de diagnostiek fundamenteel verbeteren. Ze doen dit binnen het innovatieprogramma REIMAGINE IMAGING.

De betrokken partijen binnen de publiek-private samenwerking werken aan slimme toepassingen voor MRI en echografie. Deze oplossingen maken het mogelijk dat scans grotendeels automatisch worden uitgevoerd, terwijl kunstmatige intelligentie de beelden beoordeelt. Daardoor komt diagnostiek letterlijk dichter bij de patiënt. Het initiatief benadrukt de gezamenlijke ambitie van Philips en zijn partners om medische technologie sneller, effectiever en in nauwe samenwerking met de zorgsector te ontwikkelen en toe te passen.

Diagnostiek dichter bij huis

De zorgsector staat steeds meer onder druk door de vergrijzing, het groeiende aantal mensen met een chronische aandoening en het toenemende tekort aan zorgpersoneel. Tegelijkertijd nemen de complexiteit en de kosten van diagnostisch onderzoek toe. MRI- en echo-onderzoeken vinden momenteel vooral plaats in het ziekenhuis en vragen veel tijd en inzet van gespecialiseerd personeel. Het programma REIMAGINE IMAGING wil deze werkwijze veranderen door in te zetten op autonome, door AI aangestuurde beeldvorming die scans grotendeels zelfstandig kan uitvoeren en analyseren, waardoor de benodigde inzet van zorgprofessionals aanzienlijk wordt verminderd.

In de praktijk gaat dat betekenen dat bij veel aandoeningen de diagnostiek niet per se in een ziekenhuis hoeft plaats te vinden. Dat zegt ook hoogleraar huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht, Jochen Cals. “Met slimme technologie kunnen we onderzoeken veilig en betrouwbaar dichter bij mensen brengen. Bij de huisarts, in een verpleeghuis of zelfs in een mobiele unit. Het gaat steeds om de juiste zorg op de juiste plek. Dat is prettiger voor de patiënt én efficiënter voor het zorgsysteem.”

Vier publiek-private consortia

Binnen REIMAGINE IMAGING werken vier publiek-private consortia aan oplossingen voor veelvoorkomende aandoeningen, waarbij diagnostiek eerder in de zorgketen kan plaatsvinden:

Borstkanker: mobiele MRI-units, vergelijkbaar met de huidige mobiele onderzoekscentra voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, voor vrouwen met dicht borstweefsel. MRI is nauwkeuriger dan mammografie en kan onnodige vervolgonderzoeken voorkomen.

Prostaatkanker: compacte MRI-scanners als eerste stap bij verhoogde PSA-waarden. Daarmee kunnen pijnlijke biopten soms worden voorkomen en krijgen patiënten sneller duidelijkheid.

Vasculaire dementie: grotendeels autonome hersen-MRI’s in de ouderenzorg (verpleeghuis), zodat dementie eerder wordt herkend en zorg beter kan worden afgestemd op de patiënt.

Buikklachten: point-of-care AI-gestuurde echo’s voor huisartsen om bijvoorbeeld leververvetting of gal- of nierstenen sneller vast te stellen, zonder directe verwijzing naar het ziekenhuis.

Arbeidsbesparing

Een belangrijk doel van REIMAGINE IMAGING is arbeidsbesparing. Autonome systemen nemen routinetaken over, zodat zorgprofessionals zich kunnen richten op complexe gevallen en persoonlijk contact. Klomp licht toe dat een MRI-scan weliswaar duur lijkt, maar dat het apparaat zelf slechts een klein deel van de totale kosten uitmaakt. Het grootste deel zit in organisatie en personeel. Door scans slimmer en zelfstandiger te maken, kan de druk op de zorg worden verlaagd en wordt diagnostiek toegankelijker. Daarnaast wordt de technologie patiëntvriendelijker, met stillere MRI’s, meer comfort en waar mogelijk een actieve betrokkenheid van de patiënt bij het onderzoek.

Sneller innoveren

Naast impact op de Nederlandse zorg, biedt REIMAGINE IMAGING ook internationale kansen. De technologie waarop wordt gefocust, zoals autonome MRI’s en AI-gestuurde echo’s, is potentieel schaalbaar en sluit aan bij wereldwijde uitdagingen in de zorg, zoals personeelstekorten en stijgende kosten. REIMAGINE IMAGING is daarmee volgens Managing Director Philips Benelux, Léon Kempeneers, een belangrijk initiatief om Nederlandse MedTech-innovaties, samen met zorg en kennisinstellingen, verder te ontwikkelen en zo betere zorg voor meer mensen mogelijk te maken. “Het sluit aan bij de ambitie van het Groeiplan MedTech: innovatie sneller van onderzoek naar toepassing brengen, publiek-private samenwerking versterken en Nederlandse MedTech-oplossingen internationaal opschalen.”

Groeiplan MedTech

Het ‘Groeiplan MedTech - Een bijdrage aan het toekomstig verdienvermogen van Nederland’ laat een ambitieuze agenda zien voor de komende tien jaar. Als de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd, kan de sector volgens de initiatiefnemers van het plan rekenen op zo’n 11.000 extra banen in hoogwaardige techniek, onderzoek en productie, een jaarlijkse exportgroei van ongeveer 5 miljard euro en de komst van ongeveer 75 nieuwe startups en scale-ups.

Volgens Roy Jakobs, CEO van Philips en boegbeeld van de MedTech-sector binnen het rapport-Wennink, raakt investeren in medische technologie twee strategische belangen tegelijk. “Het gaat om een toekomstbestendig zorgstelsel én om een weerbare, innovatieve economie,” stelt hij. Met stabiel beleid en duidelijke keuzes kan Nederland volgens hem uitgroeien tot een van de sterkste MedTech-ecosystemen van Europa en ook daarbuiten. “Laten we deze kans liggen, dan missen we de mogelijkheid om betere zorg voor meer mensen mogelijk te maken en onze economie verder te ontwikkelen.”