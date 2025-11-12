Health-Thing: ‘Instagram’ voor behoud van jonge zorgverleners

Sinds begin deze maand is er het online sociaal leerplatform, Health-Thing, die ervoor moet zorgen dat studenten en jonge zorgverleners met meer veerkracht en werkplezier verbonden blijven met hun passie: de zorgverlening. Op 3 november startte de innovatieve samenwerking tussen ouderenzorgorganisatie Groenhuysen, Curio (mbo-onderwijs), Avans Hogeschool (hbo-onderwijs) en online buddyplatform Health-Thing. Samen zetten zij zich in om jonge zorgprofessionals beter te begeleiden bij de start van hun loopbaan in de zorg.

“Begeleiding die écht aansluit bij de behoeften van studenten is er niet altijd,” vertelt oprichter van Health-Thing, Rob in ’t Zand. “Uit ons onderzoek blijkt dat het thuisfront de zorgcontext niet altijd begrijpt en dat binnen de organisatie jonge professionals niet altijd de ruimte voelen om alles te kunnen bespreken. Health-Thing biedt hun wél die veilige plek - een soort Instagram, maar dan anders. Een plek waar erkenning, begrip en groei centraal staan en waar organisaties op een laagdrempelige, verbindende manier bijdragen aan het behoud van hun jonge talent.”

Online platform

Om jonge zorgprofessionals beter met elkaar te verbinden, ontwikkelde Health-Thing samen met de jongeren een online sociaal leerplatform. Hier kunnen zij anoniem en gelijkwaardig met elkaar praten, ervaringen delen en oplossingen vinden voor de uitdagingen waar zij in de praktijk tegenaanlopen. Het platform wordt actief begeleid en gemonitord zodat het écht gaat leven en de bezoekers van elkaar kunnen leren.

De jonge zorgverlener David vertelt dat Health-Thing een laagdrempelige plaats is waar hij onderwerpen van zijn werk kan bespreken die hij normaliter niet zo vaak ter sprake brengt. Maar ook ervaren zorgverleners en (onderwijs)experts delen hun kennis bij Health-Thing. De samenwerkingspartners delen via het platform inzichten, tips en ideeën. Daardoor krijgen onderwijsinstellingen en werkgevers een helder beeld van wat jonge zorgprofessionals bezighoudt en dit levert waardevolle input op voor onderwijsontwikkeling, beleid en praktijkverbetering.

Duurzame toekomst voor student

Volgens Ellen Toet, adjunct-directeur AWEG bij Avans Hogeschool, is deze samenwerking een belangrijke stap richting een duurzame toekomst: “Om goede zorgprofessionals op te leiden, moeten we ze helpen om stevig in hun schoenen te staan. Health-Thing ondersteunt jonge zorgprofessionals om hun ervaringen in de zorg bespreekbaar te maken. Daarmee helpt dit partnerschap ons als onderwijsinstelling om toekomstbestendige, wendbare en veerkrachtige verpleegkundigen te vormen.”

Onderwijsmanager Zorg en Welzijn, Sanne Bijlsma, van de mbo-onderwijsinstelling Curio vult aan: “De peer-to-peer aanpak verlaagt de drempel om te delen waar je tegenaan loopt, iets wat in een klaslokaal of op de werkvloer soms best spannend kan zijn. Op die manier draagt deze samenwerking bij aan een veilige en stimulerende leeromgeving waarin studenten zich echt kunnen ontwikkelen en zo op een positieve manier de volledige opleiding doorlopen.”

Ook het werkveld omarmt het nieuwe online leerplatform. Ton Akkermans, Manager Leren en Ontwikkelen bij ouderenzorgorganisatie Groenhuysen, vertelt dat ze bij Groenhuysen door personeelstekort en toenemende werkdruk de begeleiding van studenten en jonge zorgverleners onder druk staat. “Studenten komen voor bepaalde situaties te staan die emotioneel lastig kunnen zijn. Natuurlijk kunnen ze deze situaties bespreken met collega's, werkbegeleiders en praktijkopleiders maar die zijn niet altijd beschikbaar wanneer een student ondersteuning nodig heeft. Health Thing wordt pas écht waardevol als we dit breder in de zorgsector oppakken; regionaal en het liefst landelijk.”

Samenwerking met onderwijs

De zorgsector kampt met een groeiende zorgvraag en personeelstekorten, waardoor innovatie steeds belangrijker wordt. Zorgorganisaties zoeken daarbij samenwerking met zowel gevestigde bedrijven als digitale startups. Volgens Rob in ’t Zand levert juist de samenwerking met het onderwijs veel goede informatie en resultaten op. Inmiddels heeft hij met meer dan tweehonderd studenten samengewerkt. Vorig jaar deelde hij in een artikel voor ICT&health zijn inzichten over de samenwerking en het belang van netwerken voor startups.