Hergebruik gezondheidsdata, AI-hackathon, 3D-leeromgeving, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de TEHDAS2 consultatie en de door een AI-team van het HagaZiekenhuis gewonnen Google Agentic AI Hackathon. Verder ook aandacht voor de samenwerking tussen Saxenburgh en DNA Next om zorgmedewerkers te trainen in een innovatieve 3D-leeromgeving en de aankondiging van een nieuwe RvT-voorzitter bij St Jansdal.

Meedenken over inrichting hergebruik gezondheidsdata

De Europese spelregels voor het hergebruik van gezondheidsdata worden momenteel vastgesteld. Een cruciale fase waarin zorgprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers invloed kunnen uitoefenen. Via de consultatie voor TEHDAS2 (Towards European Health Data Space 2) kunnen organisaties en professionals uit de Nederlandse zorg direct meedenken over hoe gezondheidsgegevens in Europa veilig en verantwoord mogen worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor onderzoek, innovatie en beleid.

De elf conceptrichtlijnen die nu ter consultatie liggen, gaan onder meer over datatoegang, anonimiseren en pseudonimiseren, opt-out-regelingen en de rol van Health Data Access Bodies (HDAB’s). Deze afspraken hebben directe gevolgen voor de dagelijkse praktijk van datahouders, onderzoekers en beleidsmakers. In Nederland bundelen Nictiz en het RIVM de nationale reacties, onder meer via een consultatiesessie op 14 oktober. De gezamenlijke feedback wordt teruggekoppeld aan VWS en het zorgveld, zodat de Europese regelgeving goed aansluit bij de Nederlandse context, met oog voor privacy, werkbaarheid en vertrouwen.

De consultatie staat open tot en met 30 november 2025. Deelname helpt om duidelijkheid te creëren over verantwoordelijkheden, processen en datagebruik. Wie met gezondheidsdata werkt, kan nu meebepalen hoe toekomstbestendig, veilig en effectief datagebruik in Europa wordt ingericht.

Haga wint AI-hackathon

Het AI-team van de afdeling ICMT van het HagaZiekenhuis heeft op 28 oktober de Google Agentic AI Hackathon gewonnen. Hun winnende project, het ‘MnM Hospital Multi-Agent Information Retrieval System’, is een AI-oplossing die snel en nauwkeurig informatie ophaalt uit grote hoeveelheden documenten verspreid over verschillende systemen.

Het prototype helpt zorgmedewerkers, van artsen en verpleegkundigen tot HR en apothekers, om sneller en beter onderbouwde beslissingen te nemen. Zo draagt het direct bij aan efficiëntere en veiligere patiëntenzorg. De naam MnM verwijst speels naar M&M-snoepjes, waarmee het team ‘s werelds eerste eetbare architectuurdiagram maakte.

3D-leeromgeving van Saxenburg en DNA Next

Saxenburgh en DNA Next zijn een samenwerking gestart om zorgmedewerkers te trainen in een innovatieve 3D-leeromgeving, de immersive room. In deze interactieve ruimte worden medewerkers uit de ouderenzorg ondergedompeld in realistische zorgsituaties, zodat zij hun vaardigheden, communicatie en samenwerking kunnen verbeteren, zonder dat echte cliënten worden betrokken.

De leerprogramma’s sluiten aan bij actuele thema’s zoals triage, complexe zorgsituaties en multidisciplinaire samenwerking. Volgens Rita Hunse, manager ouderenzorg bij Saxenburgh, biedt deze aanpak een toekomstbestendige manier van leren die verder gaat dan traditionele scholing. De eerste groep professionals is gestart met de training bij het Alfa-college in Hardenberg. Tot juni volgen nog vijftien groepen, en ook het Saxenburgh Medisch Centrum heeft inmiddels interesse getoond in deze vernieuwende onderwijsvorm.

Nieuwe RvT voorzitter bij St Jansdal

Per 1 januari 2026 wordt Henk Hagoort de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Ziekenhuis St Jansdal. Hij volgt Jacqueline Niessen op, die sinds enige tijd waarnemend voorzitter was. Hagoort treedt op 1 december 2025 al toe tot de Raad.

Hagoort is momenteel voorzitter van de VO-raad en heeft een lange bestuurlijke loopbaan achter de rug, onder meer als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Windesheim en als voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van STER en tot eind 2025 van het Groene Hart Ziekenhuis. Volgens de Raad van Toezicht past Hagoort uitstekend binnen het team. Zelf zegt hij uit te kijken naar zijn nieuwe rol en waardeert hij de persoonlijke benadering van St Jansdal.