Solide informatie-architectuur basis voor verpleegkundig meesterschap

Innovaties met direct zichtbaar resultaat zijn verleidelijk. Toch kiest Sensire bewust voor een andere route. Niet de snelle toepassing staat centraal, maar het neerzetten van een robuuste informatie-architectuur als fundament voor datagedreven werken en professionele autonomie. Volgens bestuurder Margje Mahler is die basisvoorwaarde essentieel om verpleegkundig meesterschap daadwerkelijk te versterken.

“Het vak van de verpleegkundige is de kern van onze organisatie. Daarom hebben we het verpleegkundig informatiedomein heel breed binnen de organisatie ingericht,” zo vertelt Mahler in ICT&health 1, 2026. Zij licht onder meer toe waarom Sensire eerst investeerde in architectuur, analytics en governance, voordat grootschalige toepassingen werden uitgerold. Die keuze blijkt bepalend voor de manier waarop technologie nu in het primaire proces landt.

Sterke basis datagedreven werken

Een solide data-architectuur vraagt om langjarige investeringen, benadukt Mahler. Sensire bouwde eerst een analytics-team op dat werkt vanuit vragen van verpleegkundigen. Pas daarna volgden toepassingen variërend van data-analyse en API-koppelingen tot robotisering en AI.



Daarmee wilde de organisatie voorkomen dat een wirwar aan gekoppelde systemen ontstaat. In plaats van bestaande applicaties steeds verder te ‘optimaliseren’, koos men voor een robuuste architectuur waarin regie op data centraal staat. Dat maakt koppelingen eenvoudiger en voorkomt afhankelijkheid van incidentele oplossingen.

Informatiehart bundelt data

In 2024 nam Sensire het zogeheten Informatiehart in gebruik: een data-analyticsplatform waarin gegevens uit verschillende systemen samenkomen. De directe aanleiding was praktisch. Tijdens haar inwerkperiode zag Mahler een wijkverpleegkundige werken in drie systemen tegelijk, met meervoudige invoer van dezelfde gegevens als gevolg.



Via het Informatiehart wordt die meervoudige invoer nu geautomatiseerd. Gegevens worden tussen systemen overgezet, waardoor zorgprofessionals informatie nog maar één keer hoeven vast te leggen. Dat levert tijdswinst op en vermindert frustratie.



Het platform vormt ook de basis voor bredere toepassingen, zoals digitale beslisondersteuning in het verpleegkundig proces, spraakgestuurd rapporteren en het genereren van samenvattingen van cliëntdossiers – ook over applicaties heen. Daarmee ontstaat in korte tijd een integraal beeld, wat met name bij wisselende inzet van professionals relevant is. Tijdens de ICT&health World Conference 2026 gaf Sensire een sessie over deze aanpak en de rol van AI binnen een gecontroleerde, veilige omgeving.

Tussen lef en landelijke kaders

Vooroplopen kent ook risico’s. Landelijke kaders rond bijvoorbeeld de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zijn niet altijd stabiel. Wisselend beleid kan betekenen dat organisaties die vroeg investeren, later moeten bijsturen of zelfs stoppen. Dat vraagt om bestuurlijk leiderschap én het vermogen om innovaties tijdig te heroverwegen.



Tegelijkertijd benadrukt Mahler dat innovatie bij Sensire geen hype is, maar structureel onderdeel van de organisatie. De komende periode zullen zorgprofessionals steeds meer merken dat de technische basis op orde is. Dat vraagt ook adaptatie: werken met geïntegreerde data en AI-ondersteuning betekent een andere manier van kijken en handelen.



In ICT&health 1, 2026 gaat Mahler uitgebreider in op de strategische keuzes achter het Informatiehart, de spanning met landelijke kaders en de impact op het verpleegkundig vak.

Lees het volledige interview in ICT&health 1, 2026 en in het online magazine.