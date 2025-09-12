Hoe goed beantwoordt OpenAI's GPT-5 gezondheidsvragen?

Een nieuw generatief AI-model, GPT-5 van OpenAI, werd aangekondigd als een belangrijke sprong voorwaarts in de ontwikkeling van genAI. Het nieuwe model heeft inderdaad een aantal belangrijke verbeteringen: het is niet langer overdreven optimistisch bij het geven van advies over geestelijke gezondheid, de frequentie van hallucinaties is tot tien keer minder geworden en de nauwkeurigheid van diagnoses is verdubbeld.

Sinds de lancering van ChatGPT hebben patiënten er graag vragen gesteld over diagnoses, behandelingen en hoe ze met hun gezondheid om moeten gaan. Sommigen hebben zelfs laboratoriumtestresultaten en volledige medische dossiers geüpload voor een second opinion. Soms kregen ze misleidende antwoorden, en soms een aanwijzing waardoor ze eindelijk de oorzaak van de ziekte konden vinden na jarenlang van dokter naar dokter te zijn gegaan.

Dat was het grootste probleem met ChatGPT: hoewel eerdere modellen verrassend nauwkeurige antwoorden gaven, brachten ze af en toe met onnodig veel zelfvertrouwen onjuiste informatie over, waarbij ze soms volhielden in deze onjuistheden.

GPT-5 belooft deze tekortkomingen aan te pakken met meer diepgaande, genuanceerde antwoorden en een beter begrip van de context. Dit maakt het een potentieel waardevolle assistent voor zowel patiënten als zorgprofessionals.

“Voor het eerst heb ik het gevoel dat ik met een expert op een bepaald gebied praat, zoals een doctor in de wetenschappen”, zei Sam Altman, CEO van OpenAI, tijdens de lancering van GPT-5.

Gezondheidsgerelateerde vragen zijn bijzonder uitdagend voor AI, omdat zelfs kleine nuances in symptomen of medische geschiedenis een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de uitkomsten. Volgens OpenAI verminderen de verbeterde redenering en besluitvorming van GPT-5 de kans op hallucinaties aanzienlijk, waardoor het een veiliger en betrouwbaarder hulpmiddel is. Dit is wat we weten over de nieuwe mogelijkheden van GPT-5.

Multimodale medische redenering

GPT-5 werd geëvalueerd met behulp van HealthBench, een diagnostisch platform met 5.000 realistische gezondheidsscenario's die zijn gevalideerd door medische professionals. De resultaten lieten een aanzienlijke verbetering zien ten opzichte van eerdere modellen.

Wanneer de optie “langer nadenken” is ingeschakeld, verdubbelde de nauwkeurigheid van GPT-5 in vergelijking met GPT-4o. Het percentage hallucinaties bij medische vragen daalde van 15,8% in GPT-4o tot slechts 1,6% in GPT-5. Zelfs zonder deze optie, die slechts één keer per dag gratis beschikbaar is, blijft de vermindering viervoudig.

GPT-5 gaat verder dan tekstanalyse met ingebouwde multimodale medische redeneringen. Het kan patiëntgegevens in verschillende formaten interpreteren, waaronder testresultaten en medische beelden. GPT-4 had op dit gebied slechts matig succes.

Bij medische examens zoals de USMLE presteerde GPT-5 beter dan menselijke experts. Dankzij de multimodale mogelijkheden kan het tekstuele beschrijvingen combineren met afbeeldingen, vervolgvragen stellen en voorlopige beoordelingen geven.

GPT-5 heeft ook een voordeel ten opzichte van algemene zoekmachines. In tegenstelling tot de klassieke Google-zoekmachine, die mogelijk prioriteit geeft aan de populariteit van inhoud en soms risico's overdrijft door kleine symptomen als ernstige aandoeningen te classificeren, biedt GPT-5 voorzichtiger advies, vaak gebaseerd op de meest recente gegevens. Het nieuwe model heeft ook een kleine verbetering: het zou zich nu moeten richten op praktische vervolgstappen en indien nodig professioneel advies moeten geven, in plaats van de rol van een arts op zich te nemen.

Meer empathie en minder overmatig optimisme

OpenAI heeft voorzorgsmaatregelen ingebouwd om te voorkomen dat GPT-5 verkeerde informatie verspreidt. Gezondheidsadvies wordt nu afgestemd op het kennisniveau, de culturele context en de geografische regio van de gebruiker. Ingebouwde beperkingen zorgen ervoor dat het model geen vragen beantwoordt die buiten zijn expertise vallen of ethisch gevoelige onderwerpen aansnijdt, waardoor verantwoord advies voorop staat.

Uit een recent onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat gebruikers ChatGPT vaak gebruiken voor therapie of gezelschap. GPT-5 bouwt voort op deze trend met meer empathische en wetenschappelijk onderbouwde antwoorden.

In tegenstelling tot GPT-4, dat soms te optimistisch of onrealistisch advies gaf, legt GPT-5 de nadruk op professioneel advies. Het begeleidt gebruikers om indien nodig gekwalificeerde hulp te zoeken en biedt praktische strategieën voor het bespreken van gevoelige kwesties. Dit maakt het een veiliger en ondersteunender hulpmiddel voor gebruikers die last hebben van angst, depressie of trauma's.

GPT-5 klaar voor AI-agenten die de zorg voor patiënten coördineren

GPT-5 geeft vanaf het allereerste gesprek de indruk dat het goed werkt. De antwoorden zijn natuurlijker. Het goede nieuws is dat het gratis te gebruiken is, hoewel de gespreksduur beperkt is. Functies zoals de optie ‘langer nadenken’ of documentanalyse zijn één keer per dag beschikbaar voor gratis gebruikers. Betaalde abonnementen, zoals GPT-Plus (€ 23/maand) en de PRO-versie (€ 229/maand), heffen deze beperkingen op en bieden extra tools voor uitgebreid onderzoek en diepgaande analyses.

GPT-5 betekent een aanzienlijke vooruitgang ten opzichte van GPT-4 en functioneert als een actieve gesprekspartner die proactief potentiële problemen identificeert en relevante vervolgvragen stelt – een functie die GPT-4 niet kon bieden.

Het model is voorzichtiger in zijn medische redeneringen, moedigt professioneel overleg aan en vermindert hallucinaties aanzienlijk, wat een belangrijke stap betekent in de richting van veilig gebruik van AI in de gezondheidszorg. Slechts drie jaar na de introductie van ChatGPT betekenen de verhoogde gevoeligheid van GPT-5 voor onderwerpen op het gebied van geestelijke gezondheid, de verbeterde nauwkeurigheid en de multimodale mogelijkheden een opmerkelijke sprong voorwaarts, waardoor het een betrouwbaardere, genuanceerdere en empathischere AI-partner is geworden voor zowel patiënten als clinici.

Deze vooruitgang komt tot uiting in de wereldwijde acceptatie: ChatGPT heeft nu meer dan 120 miljoen dagelijkse gebruikers en 800 miljoen wekelijkse gebruikers, en verwerkt dagelijks meer dan een miljard prompts. Nu OpenAI van plan is om in de komende maanden een meer open model uit te brengen en zijn eerste aangepaste AI-chips voorbereidt voor implementatie in 2026, is GPT-5 klaar voor de volgende stap in de evolutie van genAI: AI-agenten die zijn afgestemd op het coördineren van patiënttrajecten en zorgcoördinatie.