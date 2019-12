Primeur Langeland met koppeling Zorgplatform en BeterDichtbij

Door de beschikbaarheid van gegevens uit communicatie-app BeterDichtbij in het EPD van het LangeLand Ziekenhuis, kunnen artsen snel terugzien wat er al met de patiënt is besproken. Patiënten zijn er op hun beurt van verzekerd dat de arts binnen het EPD altijd beschikt over alle communicatie, zo stellen BeterDichtbij en ChipSoft.

Alle relevante informatie beschikbaar

Marcel Slingerland, Manager ICT van het LangeLand Ziekenhuis, stelt dat het voor het leveren van veilige zorg belangrijk is dat zorgverleners over alle relevante informatie beschikken, gedocumenteerd in het EPD. “Hier hoort ook de communicatie via moderne media zoals de BeterDichtbij app bij. Zorgplatform maakt dit mogelijk.”

Volgens Godfried Bogaerts, directeur van BeterDichtbij, is de app op steeds meer plekken in Nederland een vast onderdeel van de zorg. In een relatief korte tijd hebben BeterDichtbij en ChipSoft de werkzaamheden voor de koppeling kunnen afronden. 22 ziekenhuizen in Nederland maken inmiddels gebruik van de communicatie-app. Begin december liet het Wilhelmina Ziekenhuis Assen weten dat het na een pilot besloten had om de app ziekenhuisbreed uit te rollen.

Via Zorgplatform kunnen patiëntgegevens vanuit EPD’s, PGO’s en digitale diensten gestructureerd worden uitgewisseld. Alle zorgorganisaties die zijn aangesloten op Zorgplatform, kunnen van deze integratie gebruikmaken. Hierdoor beschikken zorgverleners binnen hun eigen EPD snel over de aanvullende patiëntgegevens die door de aangesloten digitale diensten, zoals BeterDichtbij, beschikbaar worden gesteld met toestemming van de patiënt.

Koppeling eerste stap

ChipSoft en BeterDichtbij zien de huidige aansluiting op het Zorgplatform als eerste stap. Er komen meer functionaliteiten, zoals BeterDichtbij-taken voor de zorgverlener op de werklijst van de poli. De feedback van de eerste zorgverleners die gebruik maken van deze nieuwe koppeling is daarbij essentieel, stellen beide partijen. Ook als het gaat om het aansluiten van meer zorgorganisaties, zien beide partijen kansen.

Zorgplatform van EPD-leverancier ChipSoft is een open uitwisselingssysteem, gebaseerd op landelijke en internationale standaarden. Via het platform moeten patiëntgegevens vanuit het elektronisch patiëntendossier (EPD) eenvoudig, veilig en gestructureerd worden uitgewisseld tussen zorginstellingen. Het platform wordt in Zuid-Holland al sinds 2018 door de ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep gebruikt voor uitwisseling van gegevens tussen EPD en thuismonitoringtoepassingen.

Samenwerking via Zorgplatform

In oktober werd bekend dat tien zorginstellingen in de regio Zuid-Holland en Zeeland via Zorgplatform intensiever met elkaar gaan samenwerken en gegevens gaan uitwisselen. De samenwerking sluit volgens de initiatiefnemers aan bij de ambitie van de overheid, die met stimuleringsprogramma’s en wetgeving inzet op betere samenwerking en elektronische gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en patiënten.

Behalve beelden wisselen de ziekenhuizen voortaan gegevens op basis van de basisgegevensset zorg (BgZ) met elkaar uit – als de patiënt hiervoor toestemming geeft en als er een behandeling plaats vindt. Het gaat om informatie over zaken zoals medicijngebruik, allergieën, zwangerschap of huidaandoeningen. Nu worden dergelijke gegevens vaak nog per fax, cd of dvd uitgewisseld of komen zij niet, onvolledig of te laat aan. Vorig jaar en dit jaar werd regelmatig vanuit de zorgsector gewezen op de negatieve gevolgen hiervan voor patiënten en zorgprofessionals.

Eerdere overeenkomsten BeterDichtBij

BeterDichtbij sluit vaker overeenkomsten met andere apps of platforms. Zo werd in september de samenwerking bekend met de Patiëntenfederatie om geverifieerde beoordelingen van patiënten op ZorgkaartNederland te krijgen. Eerder dit jaar waren er overeenkomsten met medicatietrouw-platform MedApp en huisartssysteem Medicom.

Ook is er bij het St Anna ziekenhuis (Geldrop) een technische integratie met het Nexus-EPD gerealiseerd. Verder heeft BeterDichtbij zich gecommitteerd aan open uitwisseling van standaarden binnen het Manifest Samen Vooruit.