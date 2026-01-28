Larry Brilliant: ‘innovatie en samenwerking zijn allebei nodig’

Het uitroeien van de pokken was een historisch moment waar arts, epidemioloog en oprichter van Evity Technologies vol verve over vertelde tijdens zijn keynote op de eerste dag van de ICT&health World Conference. Dit project van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vroeg om internationale samenwerking, medische innovatie en volksgezondheidstrategieën, zoals de ringvaccinatie-aanpak. “Globale samenwerking en innovatie is essentieel voor dit soort initiatieven, ook al zijn er internationale spanningen.”

“In de 20e eeuw zijn tussen 300 en 500 miljoen mensen overleden aan de pokken, voornamelijk kinderen jonger dan 5 jaar oud. Om de pokken uit te roeien op strategische wijze gevaccineerd, en met succes.” Het laatste geval van pokken werd in 1975 gezien bij Rahima Banu, een destijds 3 jaar oud meisje uit Bangladesh. Haar infectie met de meer dodelijke variant van pokken, Variola major, werd via het lokale Smallpox Eradication Program doorgegeven aan een team van de WHO, waar Brilliant onderdeel van was.

Dit moment is een significant succes is de historie van volksgezondheid, en laat zien dat het doorzettingsvermogen van zorgverleners in combinatie met internationale samenwerking tot grootste prestaties kan leiden. “Om de pokken uit te roeien, was zowel innovatie als samenwerking nodig. Allebei deze factoren waren absoluut noodzakelijk. En die internationale samenwerking werd destijds geleid door de Verenigde Staten en Rusland, ondanks de onderliggende spanningen vanwege de Koude Oorlog.”

Sickspan

In plaats van over lifespan (levensduur), spreekt Brilliant liever over sickspan: de hoeveelheid tijd die iemand doorbrengt in ziekte. Wereldwijd is dit 14 jaar, en in de Verenigde Staten zelfs 15 jaar. In Europa is de sickspan gemiddeld wat korter, maar er zijn grote verschillen te zien tussen landen. “15 jaar lang ziek zijn is niet normaal, en hoeft ook niet gangbaar te zijn”, benadrukt Brilliant. Ziek zijn is niet alleen belastend voor de patiënt en diens naasten, maar plaatst ook een economische last op gezondheidssystemen.

Internationale preventieve maatregelen zouden de gemiddelde sickspan volgens Brilliant kunnen terugdringen. Bijvoorbeeld op het gebied van metabole aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook wat betreft neurologische ziekten als de ziekte van Alzheimer en parkinson.

Preventie door AI

Brilliant benadrukt dat AI in potentie preventieve maatregelen kan identificeren die de gezondheidszorg zullen transformeren. Door middel van een internationale beweging hoopt hij de sickspan met ten minste één jaar te kunnen verminderen, wat uitgesproken economische en sociale voordelen zou hebben. Brilliant: “Eén jaar klinkt als weinig, maar de wereldwijde economie waarschijnlijk 100 biljoen dollar opleveren. Daarnaast valt de vooruitgang vooral te halen bij hen die nu een nog langere sickspan hebben dan gemiddeld. Dit maakt dit idee ook nog eens rechtvaardig.”

Tot slot uit Brilliant zijn optimisme over AI, datagedreven epidemiologie en benadrukt hij dat wereldwijde samenwerking essentieel is voor het aanpakken van gezondheidsuitdagingen. Hiervoor is een inclusieve aanpak nodig, waarbij universiteiten, bedrijven, gezondheidssystemen en overheden samenwerken om gezondheidsuitkomsten te verbeteren. Op eenzelfde wijze als is gebeurd bij de succesvolle uitroeiing van pokken door de WHO.