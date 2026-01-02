Leefstijlprogramma, digitaal aanmelden, nieuwe DG RIVM, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een nieuw Leefstijlprogramma van het WZA waarin de Thuismeten-app een belangrijk onderdeel is. Ook aandacht voor de tweede Da Vinci operatierobot van het Frisius MC en de lancering van het digitaal aanmelden in het VieCuri. Verder nog kort nieuws over de benoeming van de nieuwe directeur-generaar van het RIVM en twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht van het Zuyderland.

Leefstijlprogramma met thuismeten-app

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zet de Thuismeten-app in als actief leefstijlprogramma binnen de hartrevalidatie. Volgens coördinator Marlies Langezaal zorgt de app vooral voor meer ruimte voor het persoonlijke gesprek en daarmee voor zinvollere zorg. Sinds 2021 gebruikt het WZA de app, die dit jaar is doorontwikkeld tot een versie die patiënten stap voor stap begeleidt, al vanaf de ziekenhuisopname. Via een QR-code installeren patiënten de Luscii Thuismeten-app en starten direct met hun revalidatie.

De app biedt een basis leefstijlprogramma met informatie over beweging, voeding en de psychische impact van hartklachten. Door vooraf leefstijlvragen te beantwoorden, krijgen zorgverleners al inzicht in de behoeften van de patiënt. Tijdens de intake wordt de app verder gepersonaliseerd, bijvoorbeeld met extra modules over stoppen met roken of psychologische ondersteuning, die gedoseerd en op het juiste moment worden aangeboden.

Tweede Da Vinci bij Frisius MC

Frisius MC heeft een tweede Da Vinci-operatierobot aangeschaft, die op locatie Heerenveen wordt geplaatst en begin mei 2026 in gebruik wordt genomen. Met deze investering zet het ziekenhuis in op moderne technologie voor betere behandelresultaten en sneller herstel. De robot maakt minimaal invasieve operaties via zeer kleine incisies mogelijk, wat leidt tot minder pijn, minder bloedverlies, kleinere littekens en minder complicaties.

De Da Vinci-robot wordt ingezet voor onder meer buikwandchirurgie, complexe littekenbreuken en operaties aan blaas, darmen en baarmoeder. Volgens chirurg Juliette Blauw versterkt de robot de topklinische expertise van Frisius MC en maakt de keuze voor Heerenveen hoogwaardige zorg dichtbij huis mogelijk, dankzij nauwkeurige robotarmen en 3D-beeldvorming.

Digitaal aanmelden bij VieCuri

VieCuri introduceerde vlak voor de Kerst (22 december) een nieuw digitaal aanmeldproces met een dagticket om ziekenhuisbezoeken eenvoudiger, sneller en privacyvriendelijker te maken. Patiënten kunnen vanaf 24 uur vóór hun afspraak online inchecken via mijnVieCuri of de HiX Patiënt app en daar hun digitale dagticket ontvangen. Lukt dit niet, dan kan het dagticket ook bij een zuil bij de ingang worden aangevraagd met een geldig identiteitsbewijs.

Bij aankomst op de afdeling scant de patiënt de QR-code bij een zuil, waarna wordt aangegeven in welke wachtruimte men kan plaatsnemen en de zorgverlener weet dat de patiënt aanwezig is. Het systeem vermindert wachttijden aan de balie, verbetert privacy en zorgt voor actuele patiëntgegevens. Het proces is samen met patiënten getest en positief ontvangen.

Benoeming DG RIVM

Prof. dr. Isabel Arends is per 1 april 2026 benoemd tot directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met haar benoeming op voordracht van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Als directeur-generaal wordt Arends het boegbeeld van het RIVM en verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het instituut als onafhankelijke, lerende kennisorganisatie op het gebied van volksgezondheid en milieu. Zij zal onder meer richting geven aan innovatie, digitalisering en samenwerking met nationale en internationale kennispartners, en samen met de directieraad uitvoering geven aan de Strategie RIVM2030.

Arends brengt ruime bestuurlijke ervaring mee uit de academische wereld. Sinds 2018 vervult zij diverse functies aan de Universiteit Utrecht, waaronder decaan van de Faculteit Bètawetenschappen en hoogleraar Duurzame Organische Chemie. Eerder werkte zij bij TU Delft. Zij blijft als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Twee nieuwe RVT-leden Zuyderland

Zuyderland verwelkomt per 1 januari 2026 twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht: Claire Lurvink en Fabiènne Hendricks. Beiden zijn afkomstig uit Zuid-Limburg en volgen Léon Frissen en Rosa Jansen op, van wie de tweede termijn eind 2025 afloopt. Claire Lurvink krijgt binnen de Raad van Toezicht het aandachtsgebied Finance & Risk, terwijl Fabiènne Hendricks zich zal richten op HR & Transformatie. Volgens voorzitter Rob Becker versterken hun expertise en regionale betrokkenheid het toezicht op de toekomstbestendigheid van Zuyderland en de inzet voor toegankelijke en kwalitatieve zorg in de regio.

Claire Lurvink heeft een achtergrond in rechten, bedrijfskunde en controlling en vervulde internationale financiële functies bij onder meer Unilever, Nederlandse Loterij en Burger King. Momenteel is zij CFO en verantwoordelijk voor IT bij ISS Facility Services Nederland. Fabiènne Hendricks studeerde Bestuurskunde en heeft ruime ervaring in strategie, leiderschap en organisatieontwikkeling. Zij bekleedde directiefuncties bij Tata Steel Europe en Platform Bèta Techniek en adviseert nu bestuurders over transities. Haar motivatie komt voort uit persoonlijke ervaringen met zorg en een sterke focus op medewerkers en organisatieontwikkeling.

