HMC zet met BeterDichtbij in op digitale zorg

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is gestart met BeterDichtbij op de eerste vijf afdelingen. Via dit digitale communicatieplatform kunnen patiënten en hun naasten veilig en persoonlijk contact leggen met hun zorgverlener. De invoering markeert een volgende stap in de digitaliseringsambities van het ziekenhuis, dat inzet op toegankelijker contact en betere begeleiding tijdens het zorgtraject voor patiënten en hun familie. Met de introductie van BeterDichtbij wil HMC de technologie nadrukkelijk inzetten om informatievoorziening te verbeteren en drempels te verlagen.

Volgens betrokken zorgverleners en polimedewerkers biedt het platform vooral rust en duidelijkheid: vragen kunnen tussentijds worden gesteld, zonder wachttijden aan de telefoon. Tegelijk vraagt de nieuwe werkwijze om aanpassing in het dagelijkse werkproces, waarbij digitale bereikbaarheid een steeds vanzelfsprekender onderdeel wordt van zorgverlening.

Slimmer ingericht zorgpad

De afdeling Reumatologie startte met BeterDichtbij om het zorgproces rondom afspraken te verbeteren. Patiënten vergaten regelmatig om voorafgaan aan de afspraak om bloed te laten prikken, waardoor consulten minder efficiënt verliepen. Door BeterDichtbij slim te koppelen aan het zorgpad ontvangen patiënten nu op het juiste moment een herinnering. Dat voorkomt vertraging en zorgt ervoor dat het consult inhoudelijk beter wordt benut.

Om de manier van werken met BeterDichtbij aan te passen en te implementeren, was er volgens het HMC wel nodig dat zorgverleners anders naar de bestaande manier van werken gingen kijken. Vanuit het team werd bevestigd dat je ‘anders moet kijken naar je werkproces om het goed voor je te kunnen laten werken’. Inmiddels ervaren zorgverleners dat het platform juist handelingen bespaart en rust geeft in de voorbereiding.

Tussentijds contact

Waar patiënten eerder soms pas na twaalf weken terugkeerden op de polikliniek, is er nu ruimte voor tussentijds contact. Vragen hoeven niet langer te wachten tot de volgende afspraak en informatie bereikt de patiënt op het moment dat die ertoe doet.

Ook in andere specialismen wordt BeterDichtbij ingezet om de communicatie nauwer te laten aansluiten op het behandeltraject. Binnen de fertiliteitszorg krijgen patiënten bijvoorbeeld gerichte informatie, afgestemd op de fase waarin zij zich bevinden, zoals medicatie-instructies op specifieke dagen. De vaste communicatiemomenten en geautomatiseerde berichten zorgen voor meer helderheid, terwijl ze op de poli tegelijk tijd vrijmaken.

Ook op de afdelingen Neonatologie en IC wordt BeterDichtbij actief ingezet voor contactpersonen, gesprekken met ouders en naasten, onder meer na een opname. Naasten kunnen tussendoor via de app eenvoudig vragen stellen aan het behandelteam. Niet-spoedeisende vragen verlopen via BeterDichtbij, waardoor het aantal telefoontjes afneemt en er daardoor meer rust ontstaat op de afdeling. Volgens eigen zeggen is HMC het eerste ziekenhuis waarbij de afdeling Neonatologie gebruik maakt van BeterDichtbij.

Hybride farmacie

Met de digitale medicatiebegeleiding via BeterDichtbij heeft de poliklinische apotheek van Tergooi MC eind vorig jaar ook een grote stap gezet richting efficiëntere en duurzame zorg. In oktober 2025 schreven we over het feit dat de apotheek van Tergooi MC BeterDichtbij ook buiten de eigen regio ingezet. Tergooi MC heeft één van de grootste migrainecentra van Nederland. Patiënten in heel Nederland kunnen via BeterDichtbij digitaal worden begeleid door het team in Hilversum.