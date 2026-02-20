AI-chatbots, i-Zorgreis, Digitale ondersteuning Treant, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een toolkit en videotutorial over het veilig gebruik van AI-chatbots in de zorg en de aanstaande i-Zorgreis van VWS naar het Zuid-Limburgse Heuvelland. Verder aandacht voor het mijnDigitaal loket van Treant, het testen van digitale zorg bij het ETZ en de nieuwe, verfriste, mijnZGV-app van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Veilig gebruik AI-chatbots

AI-chatbots bieden zorgorganisaties en medewerkers steeds meer mogelijkheden. Ze zijn snel, efficiënt en continu beschikbaar, waardoor ze werk kunnen verlichten en processen ondersteunen. Tegelijkertijd brengen ze risico’s met zich mee. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot datalekken of verkeerde beslissingen door onjuiste of onvolledige antwoorden. Omdat er vaak nog onvoldoende inzicht is in deze risico’s, is bewust en verantwoord gebruik essentieel.

Digivaardig in de zorg heeft en korte videotutorial gepubliceerd waarin uitgelegd wordt hoe AI-chatbots in de zorg veilig gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er ook een toolkit samengesteld die hier te downloaden is. De bijbehorende infographics geven praktische tips om AI-chatbots zoals ChatGPT, Copilot en Claude veilig en doordacht in te zetten.

Bewust en verantwoord gebruik van AI-chatbots is essentieel!

I-Zorgreis Limburg

Na een succesvolle editie in Zeeland vindt de i-Zorgreis dit jaar, van 10 t/m 12 juni, plaats in het Zuid-Limburgse Heuvelland. De meerdaagse bijeenkomst richt zich specifiek op zorgbestuurders die voor een grote digitaliseringsopgave staan. Centraal staat het thema ‘Op koers naar databeschikbaarheid’, waarbij deelnemers samen de Nationale visie en strategie (NVS) voor het gezondheidsinformatiestelsel verkennen.

Tijdens het programma wordt de vertaalslag gemaakt van landelijke kaders naar de praktijk van de eigen organisatie. Daarbij is er aandacht voor de impact van digitale transformatie op zorgprocessen, personeel, organisatie-inrichting en regionale samenwerking. Door kennisuitwisseling met collega-bestuurders uit verschillende zorgsectoren en het bespreken van concrete praktijkvoorbeelden krijgen deelnemers handvatten om hun digitale fundament te versterken en strategische stappen te zetten.

De i-Zorgreis duurt van woensdagmiddag 10 juni 17.00 uur tot vrijdagmiddag 12 juni 14.00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt en brede vertegenwoordiging vanuit de zorgsector wordt nagestreefd. Binnenkort wordt bekendgemaakt wanneer de inschrijving van start gaat.

Digitale ondersteuning Treant

Patiënten kunnen sinds kort met digitale vragen terecht bij mijnDigitaal Loket op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Treant biedt hier gratis en persoonlijke ondersteuning bij onder meer het inloggen in mijnTreant, het gebruik van DigiD, de thuismonitoring-app en het installeren van zorgapps. Eerder opende Treant al vergelijkbare loketten in Bethesda (Hoogeveen) en Refaja (Stadskanaal).

Met dit initiatief wil Treant patiënten helpen bij de overstap naar digitale zorg, die voor veel mensen nog nieuw is. Patiënten kunnen zich op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur melden bij de receptie bij de hoofdingang. Getrainde receptiemedewerkers beantwoorden daar persoonlijk hun digitale vragen.

Testen digitale zorg in ETZ

Eind januari vond de tweede editie van het MijnETZ Lab plaats, een initiatief dat in 2025 is gestart om de gebruikerservaring van patiënten in het portaal MijnETZ te verbeteren. Tijdens deze bijeenkomsten testen patiënten verschillende functionaliteiten en delen zij hun ervaringen. Dit keer stond het digitale zorgpad centraal: een online behandeltraject dat patiënten van diagnose tot nazorg begeleidt, met een combinatie van ziekenhuiszorg en digitale toepassingen zoals thuismonitoring en online afspraken.

De feedback van het testpanel helpt om de communicatie en gebruiksvriendelijkheid verder te optimaliseren. Door samen te werken met patiënten, zorgverleners en digitale specialisten werkt ETZ aan toegankelijke, toekomstbestendige zorg, met behoud van persoonlijke aandacht.

MijnZVG-app verfrist

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de MijnZGV-app vernieuwd met een frisse, toegankelijke vormgeving in lijn met de huisstijl en de afspraken uit de Direct Duidelijk Deal, die het ziekenhuis in 2024 ondertekende. De app gebruikt nu overwegend donkerblauw in plaats van groen, om het contrast en de leesbaarheid voor kleurenblinde en slechtziende gebruikers te verbeteren.

Naast het nieuwe design zijn ook functionaliteiten uitgebreid. Patiënten kunnen voortaan hun medisch dossier inzien via de app, afspraken bekijken, verzetten of annuleren, gebruikmaken van een digitale patiëntenpas en via een digitale wegwijzer hun route in het ziekenhuis vinden.

De vernieuwing past binnen een bredere strategie voor duidelijke (digitale) communicatie. Eerder werden onder meer de website en afspraakbrieven aangepast. Met deze stappen wil het ziekenhuis de informatievoorziening verder optimaliseren en zorgen dat patiënten op het juiste moment toegang hebben tot begrijpelijke en toegankelijke informatie.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.