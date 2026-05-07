Digital Health Challenge Lab verbindt zorg, welzijn en innovatie

Het Digital Health Challenge Lab (DHCL), in 2024 begonnen in de regio Arnhem-Nijmegen, groeit door van innovatieproject naar een breed samenwerkingsnetwerk van zorg-, welzijns- en kennisorganisaties. Inmiddels zijn tientallen partijen aangesloten en zijn zes nieuwe challenges gestart rond vraagstukken als werkdruk in de zorg, sociale samenhang en empathische AI, zo was te lezen in een recente editie van ICT&health.

Waar veel innovatieprojecten starten vanuit beschikbare technologie, probeert DHCL juist te vertrekken vanuit problemen die inwoners en professionals daadwerkelijk ervaren.



Volgens initiatiefnemer Tom van de Belt (senior onderzoeker Lectoraat Technologie voor Gezondheid, HAN) blijkt dit andere uitgangspunt in de praktijk nog altijd een uitdaging. Organisaties en professionals denken namelijk vaak direct in oplossingen. Daarom blijft DHCL teruggaan naar vragen als wanneer problemen ontstaan, wie ermee te maken hebben en wat de gevolgen zijn voor cliënten en inwoners.

Knelpunten in kaart

In het afgelopen jaar bracht het netwerk 65 knelpunten in kaart binnen zorg, welzijn en wonen. Daarbij ging het niet alleen om technologie, maar ook om samenwerking, kennis en vaardigheden. Maurits van Schaik - kernteamlid DHCL en open innovatie consultant bij Starthubs - speelde een belangrijke rol bij deze inventarisatie.



“We zien dat veel professionals en instellingen het moeilijk vinden om pijnpunten te benoemen”, aldus van Schaik in editie 6, 2025 van ICT&health. “Soms komt dit omdat ze te bescheiden zijn, of ze nemen aan dat iets in de praktijk nu eenmaal zo is en toch niet veranderd kan worden. Door langdurig en diepgaand in gesprek te gaan én de juiste vragen te stellen, kom je meestal tot de belangrijkste pijnpunten.”

Extra tijd

Een van de praktijkvoorbeelden die DHCL tegenkwam, betreft digitale consulten. Hoewel deze consulten tijd moeten besparen, ervaren huisartsen en verpleegkundigen geregeld problemen met gebruiksvriendelijkheid en beeldkwaliteit. Daardoor is alsnog telefonisch contact nodig of moeten foto’s opnieuw worden gemaakt, wat juist extra tijd kost.



Naast gesprekken met organisaties voerde DHCL ook wijkanalyses uit en werden inwoners actief betrokken bij het aandragen en toetsen van knelpunten. Op basis daarvan zijn zes nieuwe challenges opgesteld. Die richten zich onder meer op de overbelasting van huisartsen, agressieproblematiek bij cliënten, sociale cohesie in de wijk en de inzet van een empathische AI-assistent in de zorg.

Goede voorbereiding

Wanneer voor een challenge een ondernemer en probleemhouder worden gekoppeld, start een co-creatietraject onder begeleiding van een expertpanel. Volgens Geert Frederix is een goede voorbereiding daarbij essentieel.



“Het is van groot belang dat ondernemers en probleemhouders zich in een vroege fase goed voorbereiden op de vervolgstappen. Keuzes, gevoed door opgehaalde en of bestaande inzichten, zorgen voor een efficiënte (door)ontwikkeling van de challenge.”



DHCL wil hiermee niet alleen innovaties ontwikkelen, maar ook bouwen aan een regionaal ecosysteem waarin zorg, welzijn, wonen en technologie structureel samenwerken.

