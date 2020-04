Maasstad zet AI in om impact corona op longen te bepalen

De AI-technologie wordt in een klinische studie in samenwerking met Holland AI ingezet. Dit bedrijf is actief in de ontwikkeling en integratie van AI-toepassingen in de zorg. De applicatie die nu ingezet wordt, PulmoFast-CTSS, analyseert CT-scans van de longen en geeft op basis daarvan een indicatieve score van de hoeveelheid aangetast longweefsel.

Ondersteunen bij behandelkeuze

Uit eerdere studies is gebleken dat deze score prognostische waarde heeft en artsen kan ondersteunen bij het maken van behandelkeuzes. Het Maasstad Ziekenhuis en Holland AI gaan nu samen de toegevoegde waarde nader te onderzoeken in een klinische studie. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, zullen vervolgstappen worden genomen, zoals het beschikbaar stellen van de kennis aan andere ziekenhuizen.

De afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis stelt zo, naast de reguliere diagnostiek, een bijdrage te kunnen leveren aan de diagnostiek en behandeling van de patiënten die besmet zijn met het coronavirus (COVID-19).

AI ingezet tegen corona

“Meerdere bedrijven bundelen hun krachten en zetten belangeloos hun AI-software in voor onderzoek naar en de bestrijding van het coronavirus”, vertelt André Niezen, radioloog van het Maasstad Ziekenhuis. “Zo ook Holland AI, een jong bedrijf van onze aios (arts in opleiding tot specialist) Ayoub Charehbili.”

De radioloog is en blijft degene die de analyse van CT-beelden bepaalt, maar hij kan daarbij geholpen worden door PulmoFast-CTSS. Om dit mogelijk te maken, is de AI software volledig geïntegreerd binnen de bestaande infrastructuur, aldus het Maasstad.

Boven: Afwijkingen op een CT scan zoals die bij het coronavirus (COVID-19) aanwezig kunnen zijn.

Onder: Het algoritme herkent de afwijkingen en geeft een percentage van het aangedane weefsel ten opzichte van de totale long.

Koppeling met voorspellende modellen

In het ziekenhuis wordt ook onderzocht of het mogelijk is een koppeling te maken met andere voorspellende modellen. Daarvoor is een speciaal voor de crisissituatie ingestelde multidisciplinaire samenwerking van meerdere klinische en diagnostische specialismen, het MaasstadLab en de klinische informatica gestart.

In maart liet het Maasstad al weten dat het net als steeds meer andere ziekenhuizen sensors inzet om op afstand vitale functies te meten bij coronapatiënten.

Corona vinden op röntgenfoto

Wereldwijd hebben veel ziekenhuizen belangstelling voor software waarmee radiologen op een röntgenfoto van longen kunnen zien of iemand corona heeft. Dat vertelt CEO Guido Geerts van de bedrijven die het programma ontwikkeld hebben – Delft Imaging Systems en Thirona tegenover de NOS.

De diagnostische toepassing is oorspronkelijk ontwikkeld om tuberculose te ontdekken bij patiënten in in ontwikkelingslanden. Het programma is nu gevoed met beelden van longontstekingen om de gevolgen van een corona-infectie te herkennen. “Onze software doet hetzelfde als de radioloog doet”, aldus Geerts in het NOS Radio 1 Journaal. “Het kijkt naar het röntgenbeeld en ziet dan of covid-19-symptomen aanwezig zijn.”

Er zijn diverse methoden om een besmetting met corona / COVID-19 te herkennen, naast laboratoriumtesten. Ook röntgenfoto’s en CT-scans kunnen bepalen of er sprake is van een corona-infectie, al telt een dergelijke diagnose momenteel nog niet mee in de officiële coronacijfers van het RIVM. De software is bedoeld als ondersteuning van radiologen, niet als vervanging, benadrukt Geerts.