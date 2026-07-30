NWO investeert 7 miljoen in technologie tegen gezondheidsverschillen

Twee grootschalige samenwerkingsverbanden ontvangen samen 7 miljoen euro voor de ontwikkeling van gezondheidstechnologie die beter aansluit bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP). De financiering komt uit de KIC-call ‘Verkleinen van gezondheidsverschillen – Technologie voor mensen in een lagere SEP’ van NWO. Met de toegekende projecten willen de betrokken partijen bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen door technologische innovaties toegankelijker en beter toepasbaar te maken.

Mensen met een lagere sociaaleconomische positie hebben gemiddeld een slechtere gezondheid dan mensen met een hogere SEP. Hoewel gezondheidstechnologie kan bijdragen aan preventie, behandeling en ondersteuning, sluiten bestaande toepassingen vaak onvoldoende aan bij de leefwereld, behoeften en het gedrag van deze doelgroep. De twee consortia, waarin publieke en private partijen samenwerken, ontwikkelen daarom kennis en technologie die beter toegankelijk en breed inzetbaar moeten worden. Uiteindelijk moeten de projecten leiden tot een effectievere inzet van preventieve en curatieve gezondheidstechnologie en een aantoonbare verkleining van gezondheidsverschillen.

Toegewezen

Een van de twee gehonoreerde projecten is The Barrier-Free Digital Front Door (De Drempelloze Digitale Voordeur), onder leiding van prof. dr. Tjerk Zuiderent-Jerak van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het project richt zich op het verbeteren van de digitale toegang tot zorg voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie. Juist deze groep profiteert nu vaak minder van digitale zorgtoepassingen, omdat veel technologie onvoldoende aansluit op hun behoeften en dagelijkse praktijk.

Binnen het project werken onderzoekers, zorgprofessionals en cliënten samen aan de doorontwikkeling van de zogeheten Digitale Voordeur. Daarbij wordt ingezet op een combinatie van fysieke en digitale ondersteuning ('phygital'), zodat mensen met een zorgvraag samen met professionals eenvoudiger hun weg kunnen vinden binnen het zorg- en welzijnsaanbod. Tegelijkertijd moet de technologie de privacy van gebruikers waarborgen.

Het consortium bestaat uit de Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC (locatie VUmc), Hogeschool Inholland en Universiteit Utrecht. Het project wordt mede gefinancierd door het Amsterdam Health & Technology Institute en de Gemeente Amsterdam en werkt samen met onder meer Pharos, Arkin, Cliëntenbelang, De Sociale Maatschap, Buurtteam Amsterdam Noord, Cybersoek, Huisartsenpraktijk De Buitenhof en Zorginstituut Nederland.

Verkleinen gezondheidsverschillen

Het tweede gehonoreerde project is E.Q.U.I.T.Y. – Enhancing Quality, Understanding, and Inclusion in Healthcare through socio-Technical AI Systems, onder leiding van prof. dr. Sana Ben Allouch van de Universiteit van Amsterdam. Het project richt zich op het verkleinen van gezondheidsverschillen bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie, die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten maar vaak moeilijk worden bereikt met preventieve zorg en digitale hulpmiddelen.

Binnen E.Q.U.I.T.Y. staat co-creatie centraal. Bewoners, werkgevers, gemeenten, zorgverzekeraars, community-organisaties en zorgprofessionals ontwikkelen en testen gezamenlijk drie AI-ondersteunde toepassingen: een laagdrempelige community-check, eenvoudig te gebruiken thuismeters en de digitale assistent Mijke de Matchbot. Samen moeten deze oplossingen de toegang tot zorg verbeteren, het vertrouwen in zorg en technologie vergroten en mensen langdurig ondersteunen bij een gezondere leefstijl.

Het consortium bestaat uit de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC (locaties AMC en VUmc) en Technische Universiteit Eindhoven. Het project wordt ondersteund door een breed netwerk van cofinanciers en samenwerkingspartners, waaronder Hartstichting, Zilveren Kruis, de gemeenten Amsterdam en Eindhoven, Pharos, Nictiz, Zorgverzekeraars Nederland en diverse maatschappelijke en regionale organisaties.

ZonMw

De subsidieoproep maakt deel uit van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De uitvoering van de call lag bij ZonMw, een van de NWO-domeinen. Vanuit zijn expertise op het gebied van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie coördineert ZonMw binnen het KIC verschillende subsidieoproepen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, waaronder het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Eerder dit jaar schreven we al over een andere NWO-subsidieoproep binnen het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). Die call richt zich op de ontwikkeling van AI-gestuurde technologie voor het vroegtijdig signaleren van infectieziekten. Door bestaande en nieuwe databronnen slim te combineren, moeten dreigende uitbraken sneller worden herkend en kan de impact van toekomstige epidemieën worden beperkt.