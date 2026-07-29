Hartstichting deelt drie Dekkerbeurzen uit aan onderzoekers MUMC+

Drie onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben een Dekkerbeurs van de Hartstichting ontvangen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. Met de persoonlijke beurs kunnen zij de komende jaren werken aan vernieuwende projecten die zich richten op het eerder opsporen van hartziekten, het beter afstemmen van behandelingen op patiënten en het verder verbeteren van de cardiovasculaire zorg. Hart- en vaatziekten behoren nog altijd tot de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland.

De Dekkerbeurs is bedoeld voor veelbelovende onderzoekers die met vernieuwende ideeën willen bijdragen aan de bestrijding van hart- en vaatziekten. De drie onderzoekers zijn verbonden aan het cardiovasculaire onderzoeksinstituut CARIM+HVC van Maastricht UMC+ en krijgen met de beurs de ruimte om hun onderzoek de komende jaren verder uit te bouwen.

Onderzoekers

Klinisch geneticus Job Verdonschot ontvangt een Senior Clinical Scientist-beurs van € 563.000 voor onderzoek naar erfelijke hartspierziekten. Hij onderzoekt waarom sommige mensen met een erfelijke aanleg de aandoening ontwikkelen en anderen niet. De uitkomsten moeten artsen en patiënten helpen om beter te bepalen welke controles en behandelingen nodig zijn. Ook kan het onderzoek familieleden meer duidelijkheid geven over hun eigen risico.

Biomedisch onderzoeker Martijn Hoes krijgt een Senior Scientist-beurs van € 527.000. Hij werkt aan een nieuwe laboratoriummethode waarmee sneller kan worden vastgesteld of een gevonden DNA-variant daadwerkelijk een erfelijke hartspierziekte veroorzaakt. Dat moet onzekerheid bij patiënten en hun familie verminderen en artsen ondersteunen bij het bieden van zorg op maat.

Moleculair bioloog Claudia Schönichen ontvangt een Postdoc-beurs van € 335.000 voor onderzoek naar een veelvoorkomende vorm van hartfalen waarbij de pompfunctie van het hart behouden blijft, maar de hartkamer zich onvoldoende vult. Omdat voor deze aandoening nog geen genezende behandeling bestaat, richt haar onderzoek zich op de rol van veranderingen in het beenmerg en bloedplaatjes bij beschadiging van de kleinste bloedvaten in het hart. De resultaten moeten nieuwe aanknopingspunten bieden voor toekomstige behandelingen.

Dekkerbeurzen

De Dekkerbeurzen gelden als een van de belangrijkste persoonsgebonden onderzoeksbeurzen van de Hartstichting. Ze zijn bedoeld voor veelbelovende onderzoekers die met vernieuwende projecten willen bijdragen aan een betere preventie, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten.

Met drie toegekende beurzen behoort Maastricht UMC+ dit jaar tot de opvallende ontvangers van de onderzoeksfinanciering. De geselecteerde projecten combineren fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met toepassingen voor de patiëntenzorg en zijn erop gericht de behandeling en vooruitzichten van mensen met hart- en vaatziekten verder te verbeteren.

Volgens wetenschappelijk directeur Tilman Hackeng van CARIM+HVC bevestigt de toekenning van de drie Dekkerbeurzen de sterke onderzoekspositie van Maastricht UMC+ op het gebied van cardiovasculaire wetenschap. Hij stelt dat de beurzen jonge onderzoekers de mogelijkheid bieden hun onderzoek verder uit te bouwen en zich te ontwikkelen binnen een toonaangevend onderzoeksinstituut. Volgens Hackeng geeft de erkenning van de Hartstichting hun onderzoekslijnen een nieuwe impuls.

Veni-beurs

Vorige week schreven we al over meer onderzoekssucces in het zuiden van het land. Toen ontvingen vijf onderzoekers van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) een Veni-beurs van financier NWO, bedoeld voor veelbelovende, recent gepromoveerde wetenschappers met een vernieuwend onderzoeksidee.