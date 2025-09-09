Meer gevaren voor gezondheid door illegaal online aanbod medicijnen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Europese Medicijnagentschap EMA waarschuwen voor de gevaren die het illegaal online aanbod van geneesmiddelen met zich meebrengt. De organisaties zien het aanbod toenemen, bijvoorbeeld voor medicijnen voor de behandeling van obesitas of diabetes type II. Van deze middelen is onbekend of ze echt en veilig zijn en kunnen gezondheidsschade veroorzaken.

“De toenemende promotie van illegale geneesmiddelen op het internet vinden we zorgelijk. Voor de veiligheid van patiënten is het belangrijk dat medicijnen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Bij illegale verkoop is dat toezicht er niet. De gezondheidsrisico's bij nepmedicijnen kunnen groot zijn”, zegt CBG-voorzitter Ton de Boer.



Steeds vaker worden er in Europe online illegale geneesmiddelen aangeprezen en verkocht. Dagelijks ontvangt de IGJ meldingen over websites, online advertenties en aanbod via sociale media. Vorig jaar ging het om ongeveer tweehonderd meldingen, een verdubbeling van het jaar daarvoor.

Onbekende herkomst

Ook dit jaar neemt het aantal meldingen in vergelijking met 2024 toe. Het gaat hierbij vooral om doping, pijnstillers en erectiemiddelen. Hoewel de laatste tijd ook obesitasmedicatie vaak wordt genoemd. Van de aangeboden middelen is het onbekend wat de herkomst en wat de kwaliteit van de middelen is. Dat kan levensgevaarlijk zijn.



De dosis werkzame stof kan bijvoorbeeld te hoog of te laag zijn of ontbreken. Of je krijgt last van onverwachte bijwerkingen of gevaarlijke wisselwerkingen met andere medicijnen. In sommige gevallen worden er op de misleidende websites en in advertenties officiële logo’s van IGJ en CBG gebruikt. Allemaal met het doel om medicijngebruikers te misleiden.



De IGJ treedt op basis van meldingen en onderzoek over illegaal aanbod en online voorgeschreven medicijnen handhavend op. Zij laat websites uit de lucht halen, advertenties en online groepen verwijderen, legt boetes op en neemt illegale partijen in beslag. Maar het aanbod is groot. Hoofdinspecteur IGJ, Henk de Groot, zegt daarover: “Websites kunnen er zo gelikt en betrouwbaar uitzien en de pillen die je krijgt zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Maar je speelt met je leven. Ga met gezondheidsklachten naar je huisarts en voor receptmedicijnen naar je eigen apotheek.” IGJ trekt in de bestrijding van de malafide handel in medicijnen ook samen op met Marktplaats.

Betrouwbare medicijnverstrekkers zijn te herkennen aan het bovenstaande groene logo. In heel de Europese Unie is dit logo ingevoerd voor alle geregistreerde online apotheken en verkopers. En daarbij het advies dat als de aanbieder niet in de lijst www.aanbiedersmedicijnen.nl staat om er dan vooral geen medicijnen te kopen. Gaat het om een medicijn dat op recept te verkrijgen is? Controleer dan of de aanbieder in het apothekersregister van igj.nl staat. Twijfel je over de betrouwbaarheid van een website? Doe dan een melding bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) van de Inspectie.