Patiënten met antibiotica dankzij mobiel infuus eerder naar huis

Tijdens de Antibiotica Awareness Week vorige week lieten medici in het OLVG zien hoe antibiotica op een veilige en verantwoorde manier worden ingezet. Een opvallend voorbeeld daarvan is de OPAT-behandeling (Ontslagen Patiënt Antibiotica Thuis), waarbij patiënten via een infuus thuis antibiotica krijgen toegediend. Deze aanpak, die al langere tijd wordt toegepast, stelt patiënten in staat om in hun eigen omgeving verder te herstellen, met bewezen succes.

Sommige antibiotica moeten via een infuus worden toegediend, soms wekenlang, wat vroeger vaak een langdurig verblijf in het ziekenhuis vereiste. Met het OPAT-programma kan dat nu anders want patiënten gaan met een mobiel infuus naar huis. Verpleegkundigen van de Technische Thuiszorg komen dagelijks langs om het infuus te vervangen, terwijl verpleegkundig specialisten van het OLVG het herstel op afstand monitoren.

Verpleegkundig specialist infectieziekten Leonie bekijkt dagelijks welke patiënten geschikt zijn voor dit traject. “We zien dat mensen thuis vaak sneller herstellen. Ze bewegen meer, slapen beter en voelen zich prettiger in hun eigen omgeving, zo vertelt ze op de website van OLVG. Patiënt Roland gebruikt momenteel een mobiel infuus thuis. Hij is blij dat hij niet in het ziekenhuis hoeft te blijven. Hij voelt zich goed en kan toch even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te gaan doen. Hij vertelt dat hij het fijn vindt dat hij thuis is maar toch goed in de gaten wordt gehouden.

Antibioticapomp

De antibioticapomp, die aangesloten wordt op een infuus, maakt het mogelijk om antibiotica thuis toe te dienen. Het apparaat is een kleinere variant van de ziekenhuispomp en is compact genoeg om in een schoudertasje mee te nemen. In de pomp zit een cassette met voldoende antibiotica voor 24 uur. Deze cassettes worden door de apotheek bij patiënten thuisbezorgd, waarna een thuiszorgverpleegkundige dagelijks langskomt om de cassette te vervangen.

Een infuus voor thuisgebruik betreft vaak een speciaal type infuus, de zogenaamde PICC-lijn. Dit is een dun slangetje dat in een bloedvat van de bovenarm wordt geplaatst. Via een pomp stroomt de antibiotica door de PICC-lijn rechtstreeks in de bloedbaan. Voor de behandeling bezoekt dagelijks een verpleegkundige van de Thuiszorg de patiënt thuis. Deze behandeling omvat onder meer het verzorgen van de PICC-lijn, het aanbrengen van een nieuwe pleister en het wisselen van de cassette. Indien nodig wordt de antibioticapomp aangevuld met antibiotica. Ook onderhoudt de verpleegkundig specialist regelmatig contact met de patiënt om de voortgang en het welzijn te monitoren.

Sneller naar huis

Door op deze manier de zorg beter te organiseren, kunnen patiënten sneller naar huis, blijven ziekenhuisbedden beschikbaar voor anderen en draagt het bij aan toekomstbestendige zorg. In Nederland wordt er hard gewerkt om het antibioticagebruik terug te dringen. Daarover schreven we deze vorige week nog. Uit de meest recente gegevens van Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) blijkt dat de Treant-locaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal gemiddeld de minste antibiotica voorschrijven van alle Nederlandse ziekenhuizen.

Deze prestatie is het resultaat van een bewuste strategie: terughoudend voorschrijven om antibioticaresistentie te beperken, bijwerkingen voor patiënten te verminderen en de zorgkosten beheersbaar te houden.