Thuismonitoring biedt perspectief voor patiënten met immuuntherapie

Uit onderzoek van het Fox Chase Cancer Center blijkt dat het nu mogelijk is om patiënten die T-cel redirecterende therapieën krijgen veilig én effectief thuis te behandelen en monitoren. De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens de 67e ASH Annual Meeting en tonen aan dat een gestructureerd poliklinisch model het aantal ziekenhuisdagen drastisch vermindert, zonder in te leveren op veiligheid. De studie is gepubliceerd in Blood.

“Onze aanpak levert voordelen op meerdere niveaus,” vertelt eerste auteur dr. Asya Varshavsky-Yanovsky, Associate Professor bij het Blood Cancer and Cellular Therapy Institute. “Patiënten ervaren minder verstoring van hun dagelijks leven, lopen minder risico op complicaties door opname, en tegelijkertijd worden zorgkosten en de inzet van beddencapaciteit geoptimaliseerd.” Door de groeiende inzet van CAR-T- en BiTE-therapieën is het volgens haar cruciaal om meer patiënten te kunnen behandelen zonder extra druk op ziekenhuizen.

Krachtig, maar ook risicovol

T-cel redirecterende therapieën, waaronder CAR-T en bispecifieke T-celengagers (BiTE’s), activeren gericht het immuunsysteem om kankercellen te vernietigen. Deze baanbrekende behandelingen zijn effectief tegen onder meer lymfomen en multipel myeloom, maar kunnen ernstige immuunreacties veroorzaken. Daarom verbleven patiënten tot nu toe standaard in het ziekenhuis.

Nu de bijwerkingen beter in kaart zijn gebracht, onderzochten de Fox Chase-onderzoekers of monitoring thuis een veilig alternatief kan zijn.

Resultaten van het thuiszorgmodel:

Zowel bij CAR-T- als BiTE-patiënten daalden de ziekenhuisopnames aanzienlijk.

Een deel van de CAR-T-patiënten kon zelfs volledig opnamevrij blijven.

Meer dan de helft van de BiTE-patiënten hoefde helemaal niet te worden opgenomen.

Er waren géén veiligheidsincidenten of vertragingen in zorg doordat patiënten thuis werden gevolgd.

Hoe werkt de thuismonitoring?

Voor deelname moeten patiënten beschikken over een mantelzorger en binnen 60 minuten van het behandelcentrum verblijven. Voor mensen van verder weg regelde Fox Chase tijdelijke huisvesting. Dagelijkse toxiciteitscontroles vinden plaats op de polikliniek. Intensieve voorlichting over alarmsymptomen, nauwe samenwerking tussen disciplines en een altijd beschikbare cell-therapy-specialist waren essentieel voor het succes.

Volgens Varshavsky-Yanovsky is het model bovendien eenvoudig schaalbaar: “We hebben het zorgvuldig ontworpen met veiligheid als uitgangspunt. Het is geen verrassing dat het werkt.” Deze aanpak kan de zorg rond geavanceerde immuuntherapieën toekomstbestendig maken, met betere patiëntbeleving, lagere kosten en efficiënter gebruik van ziekenhuiscapaciteit.

Immuuntherapie thuis

Vorig jaar heeft Meander Medisch Centrum een pilotproject uitgevoerd waarbij vijftien patiënten met longkanker hun immuuntherapie via een infuus thuis toegediend kregen door de gespecialiseerde thuiszorg. Daardoor hoefden zij, behalve voor de eerste behandeling, niet meer naar het ziekenhuis te komen.