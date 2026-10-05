Minder heroperaties bij kinderen dankzij meegroeiende hartklep

De Amerikaanse FDA heeft voor het eerst een kunsthartklep goedgekeurd die na implantatie kan worden vergroot naarmate een kind groeit. De Autus Size-Adjustable Valve is bedoeld voor kinderen met aangeboren aandoeningen van de pulmonalisklep, die de bloedstroom van het hart naar de longen regelt. De technologie moet een belangrijk probleem bij de behandeling van jonge hartpatiënten aanpakken: bestaande kunstkleppen hebben een vaste maat, waardoor kinderen deze tijdens hun groei kunnen ontgroeien.

Daar komt bij dat veel huidige vervangende hartkleppen worden gemaakt van dierlijk weefsel, dat na verloop van tijd kan slijten. Kinderen kunnen daardoor tijdens hun leven meerdere operaties nodig hebben om een klep te vervangen.

Klep groeit mee

De Autus-klep kan worden geïmplanteerd met een diameter van ongeveer 13 millimeter, geschikt voor jonge kinderen. Wanneer het kind groeit, kunnen artsen de klep via een ballonkatheter stapsgewijs verwijden tot maximaal 22 millimeter, bijna de grootte die bij volwassenen wordt gebruikt. Daarvoor is geen nieuwe openhartoperatie nodig. Ook het materiaal is bijzonder. De zogeheten leaflets, de bewegende delen die de bloedstroom regelen, bestaan uit synthetisch materiaal in plaats van dierlijk weefsel. Volgens de FDA is dit de eerste goedgekeurde hartklep waarin dit materiaal wordt toegepast.

De goedkeuring is gebaseerd op onderzoek onder 62 kinderen in twaalf Amerikaanse ziekenhuizen. Alle implantatieprocedures slaagden. Tijdens het onderzoek waren er geen sterfgevallen, beroertes of bloedstolsels waarvoor behandeling noodzakelijk was. Bij twee kinderen die hun klep begonnen te ontgroeien, kon deze via een katheter worden vergroot. De ervaring met het daadwerkelijk vergroten van de klep is daarmee nog beperkt. Langduriger onderzoek moet uitwijzen hoe de technologie gedurende de groei van kinderen presteert.

Biomaterialen als andere route

De Autus-klep sluit aan bij een bredere zoektocht naar hartkleppen die beter geschikt zijn voor jonge patiënten. Een andere onderzoeksrichting richt zich op bioresorbeerbare materialen die het lichaam stimuleren om zelf nieuw hartklepweefsel te vormen. Onderzoekers van Georgia Tech en Emory University ontwikkelden bijvoorbeeld een 3D-geprint implantaat van bioresorbeerbaar materiaal met vormgeheugen. Het implantaat kan worden opgevouwen en via een katheter worden ingebracht. Na plaatsing neemt het zijn oorspronkelijke vorm aan. Het materiaal is ontworpen om de vorming van lichaamseigen weefsel te stimuleren en vervolgens binnen enkele maanden te worden afgebroken.

Juist voor kinderen is zo'n regeneratieve aanpak interessant. Een hartklep van levend, lichaamseigen weefsel zou in theorie kunnen meegroeien met het lichaam. De onderzoekers testen echter nog de fysieke en mechanische duurzaamheid van deze technologie. Het gaat dus om een andere ontwikkelingsfase dan de inmiddels door de FDA goedgekeurde Autus-klep.

Minder operaties

Beide ontwikkelingen proberen hetzelfde klinische probleem op verschillende manieren aan te pakken. De Autus-klep kiest voor een kunstklep waarvan de diameter later kan worden aangepast. Regeneratieve implantaten proberen uiteindelijk een functionele klep van lichaamseigen weefsel te laten ontstaan.

Voor de Autus-klep moet vervolgonderzoek vooral duidelijk maken hoe veilig en duurzaam herhaalde vergroting op langere termijn is. De FDA-goedkeuring betekent wel dat voor kinderen met aangeboren pulmonalisklepaandoeningen voor het eerst een vervangende hartklep beschikbaar komt die specifiek is ontworpen om tijdens hun groei te kunnen worden aangepast.