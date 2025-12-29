Minder pijnlijke gynaecologische zorg dankzij nieuwe techniek

Jaarlijks ondergaan zo’n 25 miljoen vrouwen gynaecologische ingrepen zonder pijnstilling. Dit komt vooral voor in lage-inkomenslanden. Maar ook in Nederland, waar verdoving wel beschikbaar is, lopen vrouwen tegen pijnlijke en praktische obstakels aan. De gebruikte lange, dure naalden zijn moeilijk secuur in te brengen. Industrieel ontwerper Karlheinz Samenjo heeft daar een oplossing voor bedacht: de Chloe Syringe Extension Device (SED), een goedkoop verlengstuk dat lokale verdoving eenvoudiger en betaalbaarder maakt.

De SED is klein, kost een euro en maakt het mogelijk om de verdoving nauwkeurig toe te dienen aan de baarmoederhals. In Kenia is het apparaat al succesvol getest, en ook in Nederland groeit de interesse voor deze oplossing. Omdat er momenteel geen goed alternatief bestaat, start de TU Delft een crowdfunding om de SED op grotere schaal beschikbaar te maken in de klinieken.

Lange naalden

Artsen in Kameroen, Kenia, Tanzania en Oeganda zijn bereid om de SED in te zetten. Ook Nederlandse gynaecologen zien duidelijk de voordelen ervan. De SED is duurzamer, bespaart flink op de kosten vergeleken met de kwetsbare lange naalden die momenteel tot €50, - per stuk kosten, en maakt het mogelijk pijnstilling zachter, veiliger en beter gecontroleerd toe te dienen.

De nu gebruikte lange naalden, vaak spinale naalden, zijn extreem dun en flexibel. Ze kunnen gemakkelijk buigen en in zeldzame gevallen zelfs de vaginale wand perforeren, wat extra pijn veroorzaakt en uiterste voorzichtigheid van de arts vraagt. De Chloe SED voorkomt deze risico’s. Het verlengt simpelweg een vertrouwde 10 ml-spuit, waardoor het gebruik intuïtief blijft en de behandeling een stuk comfortabeler wordt voor vrouwen.

“Ons doel is dat Chloe Innovations wereldwijd beschikbaar wordt, in ziekenhuizen en uiteindelijk ook in apotheken, ook hier in Nederland,” zegt bedenker Karlheinz Samenjo. “We zijn pas geslaagd als iedere vrouw toegang heeft tot veilige, betaalbare pijnstilling.”

Klinisch getest

De SED is klinisch gevalideerd. Het is tot 25 keer herbruikbaar en ontwikkeld voor settings waar materialen schaars zijn. Eén SED kan 25 vrouwen pijnstilling bieden die ze anders niet zouden krijgen. In twee klinische studies in Kenia werden 135 vrouwen behandeld met de SED en werkten 31 clinici ermee. Dankzij de crowdfunding van TU Delft komt wereldwijde registratie en eerste toepassing in Nederlandse ziekenhuizen binnen handbereik.

Crowdfundingcampagne

Het TU Delft University Fund is een crowdfundingcampagne gestart met als doel € 100.000, - op te halen voor drie cruciale stappen. Allereerst moet de medische certificering worden afgerond, inclusief CE- en FDA-goedkeuring. Vervolgens worden spuitgietmallen en productiesystemen gebouwd, zodat de SED op grote schaal en decentraal kan worden geproduceerd. Tot slot wordt het apparaat gedistribueerd naar ziekenhuizen en klinieken in lage- en middeninkomenslanden, én naar testlocaties hier in Nederland.

TU Delft zet zich op meerdere vlakken actief in voor goede en toegankelijke gezondheidszorg wereldwijd. Met haar wetenschappelijke en technologische expertise ondersteunt de universiteit onder meer ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij het verantwoord inzetten van nieuwe technologieën. Daarbij is er speciale aandacht voor toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI), die worden gezien als mogelijke verlichting voor de toenemende druk op de zorg door personeelstekorten en een groeiende zorgvraag.

In de praktijk blijkt succesvolle inzet van AI echter lastig, onder meer door beperkte aansluiting op de zorgpraktijk, ethische dilemma’s en risico’s op discriminerende algoritmen. TU Delft helpt deze knelpunten te adresseren om zo bij te dragen aan betere zorg wereldwijd.