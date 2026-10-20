MUMC+ en Zuyderland krijgen subsidie voor digitale monitoring

Maastricht UMC+ en Zuyderland krijgen 300.000 euro van ZonMw om digitale patiëntmonitoring verder uit te breiden. De ziekenhuizen willen ervaringen met bestaande toepassingen uitwisselen en onderzoeken hoe monitoring op regionale schaal kan worden ingezet. Daarbij volgen zorgprofessionals de gezondheid van patiënten op afstand. Dat kan het aantal fysieke controles terugdringen, terwijl zorgverleners veranderingen in de gezondheid kunnen signaleren en zo nodig actie kunnen ondernemen.

Bij digitale monitoring meten of registreren patiënten thuis gegevens over hun gezondheid, die zorgprofessionals op afstand kunnen volgen. Daardoor is niet voor iedere controle een bezoek aan het ziekenhuis nodig. Of en wanneer een patiënt alsnog langskomt, hangt af van de medische situatie en de uitkomsten van de monitoring. Met de subsidie willen Maastricht UMC+ en Zuyderland kennis over de toepassingen delen en de mogelijkheden voor regionale samenwerking verder verkennen.

Uitwisselen zorgpaden

Binnen het project wisselen de ziekenhuizen drie bestaande zorgpaden uit. MUMC+ neemt de werkwijze van Zuyderland over voor patiënten met COPD en patiënten die een TIA hebben gehad. Zuyderland gaat aan de slag met een vorm van continue monitoring die is ontwikkeld binnen de Acute Interne Geneeskunde van MUMC+.

Daarnaast brengen de ziekenhuizen in kaart welke organisatorische en technische aanpassingen nodig zijn om digitale monitoring op grotere schaal toe te passen.

Naar regionale monitoring

Ook willen MUMC+ en Zuyderland ervaring opdoen met het gezamenlijk monitoren van patiënten vanuit één centrale locatie. Zo kunnen de ziekenhuizen voorzieningen delen, in plaats van die ieder afzonderlijk in te richten. De samenwerking vormt daarmee een volgende stap naar een regionaal model voor digitale monitoring binnen het Zorg Service Centrum Zuid-Limburg.

De samenwerking past in de bredere ontwikkeling binnen MUMC+ om zorg waar mogelijk dichter bij de patiënt te organiseren. In Zuid-Limburg neemt de zorgvraag toe, terwijl de beschikbaarheid van zorgprofessionals onder druk staat. Door digitale monitoring gezamenlijk te organiseren en kennis en voorzieningen te delen, willen de ziekenhuizen de zorg in de regio toegankelijk en toekomstbestendig houden.

Doorgang Reguliere Zorg

Het project van MUMC+ en Zuyderland is een van de veertien projecten die ZonMw heeft gehonoreerd binnen het programma Doorgang Reguliere Zorg. De projecten richten zich op het anders organiseren van medisch-specialistische zorg, onder meer met digitale en hybride zorg en (Zorg en) Medische Service Centra. Het programma moet eraan bijdragen dat reguliere ziekenhuiszorg ook tijdens crises en bij schaarste aan zorgpersoneel beschikbaar blijft. In maart van dit jaar schreven we over twee andere projecten die subsidie krijgen vanuit het ZonMw- programma Doorgang Reguliere Zorg