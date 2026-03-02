Twee projecten gehonoreerd binnen Doorgang Reguliere Zorg

Binnen het programma Doorgang Reguliere Zorg van ZonMw zijn twee nieuwe projecten gehonoreerd die zich richten op het waarborgen van reguliere medisch-specialistische zorg tijdens crises en personeelsschaarste. De projecten, afkomstig uit de eerste subsidieronde, focussen op het optimaliseren van operatiecapaciteit en het beter voorspellen van intensivecareopnames. Met data-analyses en samenwerkingen tussen ziekenhuizen en onderzoekers willen de initiatiefnemers de zorgcapaciteit doelmatiger inzetten en gezondheidsverlies beperken.

Het ZonMw-programma Doorgang Reguliere Zorg ondersteunt initiatieven die oplossingen ontwikkelen voor knelpunten in de ziekenhuiszorg tijdens periodes van acute en structurele druk, zoals tijdens de COVID-19-pandemie. Toen leidde een gebrek aan sturingsinformatie tot lokale en ad-hocbesluiten over operatieplanning. Dat resulteerde in praktijkvariatie, vermijdbaar gezondheidsverlies en een minder efficiënte inzet van beschikbare middelen.

Optimalisatiemodel voor operatiecapaciteit

Het project PRIORITIZE II richt zich op de ontwikkeling van een geavanceerd allocatiemodel voor operatiecapaciteit. Het bouwt voort op een bestaand proof-of-concept en werkt toe naar een dashboard dat de gezondheidswinst van operaties koppelt aan beschikbare capaciteit en kosten.

Binnen een consortium van ziekenhuizen en een onderzoeksinstelling worden praktijkgegevens verzameld en gegevensuitwisseling gestandaardiseerd. Op basis daarvan wordt het model uitgebreid en gevalideerd. Een aanvullende optimalisatiefunctie moet het mogelijk maken om operatiecapaciteit in tijden van schaarste zo in te zetten dat de totale gezondheidswinst maximaal is.

Voorspellen IC-opnames

Het tweede gehonoreerde project richt zich op het voorkomen en beter plannen van intensivecareopnames. Doel is om met behulp van dagelijkse metingen, zoals hartslag en ademhaling, vroegtijdig te signaleren welke opgenomen patiënten een verhoogd risico lopen op verslechtering. Deze metingen worden samengebracht in een zogeheten Early Warning Score.

Door dit voorspelmodel verder te ontwikkelen en samen met verpleegkundigen te onderzoeken hoe de uitkomsten in de praktijk gebruikt kunnen worden, beogen de initiatiefnemers ongeplande intensivecareopnames vaker te voorkomen. Daarnaast moet het model inzicht geven in het verwachte aantal IC-patiënten, zodat personele en materiële capaciteit beter kan worden gepland.

Tweede subsidieronde open

Intussen is de tweede ronde van de subsidielijn Regionale data-oplossingen voor medisch-specialistische zorg geopend. Aanvragen kunnen tot en met 7 april 2026 om 14.00 uur worden ingediend. In totaal is 9,3 miljoen euro beschikbaar, waarvan 5,9 miljoen euro voor het thema capaciteitssturing en 3,4 miljoen euro voor vroegsignalering en predictie.

Subsidieaanvragen moeten worden ingediend door consortia van vier tot zeven partijen, waaronder niet-academische ziekenhuizen, maximaal één academisch ziekenhuis, revalidatiecentra of andere instellingen voor medisch-specialistische zorg, evenals huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisaties. Daarnaast biedt de regeling mogelijkheden voor vervolgsubsidie gericht op landelijke opschaling van succesvolle regionale initiatieven.

Zorgdruk voorspellen

Eind vorig jaar schreven we ook over een andere subsidieronde en onderdeel van het programma Doorgang Reguliere Zorg. ZonMw startte toen de subsidieoproep ‘Regionale data-oplossingen voor medisch-specialistische zorg’. Deze richt zich op projecten die met data de inzet en coördinatie van zorgcapaciteit verbeteren en zorgdruk helpen voorspellen, vooral in crisissituaties en bij schaarste. Samenwerking, schaalbaarheid en interoperabiliteit staan daarin centraal.