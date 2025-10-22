Naaldloze injecties schieten medicatie door huid

Het lijkt op een eenvoudige schoonheidsbehandeling of tattoo, maar dan zonder naalden en zonder pijn. In plaats daarvan schiet een microscopisch straaltje met medicatie door de huid, dat niet alleen een behandeling achterlaat, maar ook een zichtbaar teken dat het werkt. Deze naaldloze ‘tattoo’ biedt een kijkje in een toekomst waarin bubbels en microstraaltjes naalden, pillen en zelfs sommige operaties kunnen vervangen. Voor professor David Fernández Rivas is dat geen sciencefiction, maar de richting waarin zijn onderzoek zich ontwikkelt.

Op donderdag 16 oktober 2025 sprak hij hierover in zijn oratie aan de Universiteit Twente: ‘Tiny Jets and Bubbles: Taming global challenges with entrepreneurial engineering.’ Fernández Rivas richt zijn werk op microfluïdica: het gedrag van vloeistoffen en gassen in extreem kleine kanalen. In die microschaal gedragen druppels en luchtbelletjes zich radicaal anders dan in de gewone wereld. Dat verschil biedt volgens Fernández Rivas mogelijkheden om vloeistoffen en deeltjes met uiterste precisie te manipuleren.

Bubbels en straaltjes

“Elke microjet die we creëren met kleine bubbels is als een boodschapper,” legt Fernández Rivas uit. “Hij brengt energie of medicatie precies waar we die willen hebben, zonder het omliggende weefsel te beschadigen.” Een van de meest tot de verbeelding sprekende toepassingen is de naaldloze injectie: een flinterdunne straal die medicatie pijnloos in de huid brengt. Maar de techniek gaat verder dan dat. Denk bijvoorbeeld aan: precisiediagnostiek, bio-engineering en energiezuinige productieprocessen. Dat zou volgens de wetenschapper allemaal mogelijk zijn dankzij de gecontroleerde kracht van bubbels en straaltjes.

Fernández Rivas is niet alleen wetenschapper, maar ook ondernemer en bruggenbouwer tussen disciplines. Via spin-offs als FlowBeams en BuBclean brengt hij microfluïdische technologie naar de praktijk, zoals medische injectoren en miniatuurreactoren die energie besparen. Ook buiten het lab zoekt hij verbinding. Samen met kunstenaars en tatoeëerders onderzoekt hij hoe technologie onze beleving van het lichaam verandert. Tattoos krijgen in dat licht niet alleen een artistieke, maar ook een therapeutische functie. “Wetenschap en kunst hebben veel gemeen,” zegt hij. “Beide maken het onzichtbare zichtbaar en veranderen hoe we naar onszelf kijken.”

Onzichtbare geneeskunde

Fernández Rivas ziet een toekomst voor zich waarin geneeskunde preciezer, persoonlijker en minder invasief wordt. In plaats van grote apparaten en ingrijpende behandelingen vertrouwen we volgens hem straks op draagbare of zelfs onzichtbare systemen die onze gezondheid continu monitoren en bijsturen.

Zijn boodschap is duidelijk: klein is krachtig. Microjets en belletjes mogen onzichtbaar zijn met het blote oog, hun impact op de medische wereld kan enorm zijn. Hij zegt dat hoe kleiner we gaan, hoe dichter we bij de menselijke ervaring komen. En, als technologie letterlijk in onze huid verdwijnt, wordt het volgens hem een deel van ons.