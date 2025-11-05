Nictiz-game ‘digifit challenge’ voor betere databeschikbaarheid

Om databeschikbaarheid in de zorg op een praktische en toegankelijke manier bespreekbaar te maken, ontwikkelde Nictiz de ‘digifit challenge’. Het is een serious game die bestuurders en zorgverleners helpt om het gesprek aan te gaan over digitale samenwerking. De afgelopen weken stond deze game centraal tijdens twee belangrijke bijeenkomsten waarbij ook Nictiz aanwezig was: het Vlielandberaad en de i-Zorgreis Zeeland. Tijdens deze bijeenkomsten werkten zorgbestuurders, beleidsmakers en zorgverleners samen aan de toekomst van databeschikbaarheid.

Tijdens de i-Zorgreis Zeeland speelde de digifit challenge een sleutelrol. Aan de hand van associatiekaarten verkenden zij hoe samenwerking, vertrouwen en inzicht kunnen bijdragen aan betere digitale gegevensuitwisseling. Volgens Nictiz een inspirerende reis waarin ze mochten meebouwen aan bewustwording. “De kracht van de game zit in het losmaken van het gesprek. Je ziet deelnemers letterlijk in beweging komen en dat is precies wat nodig is om samen verder te komen in gegevensuitwisseling”, vertelt Ayşe Çalış van Nictiz op LinkedIn.

Geen ICT-vraagstuk

Wat de game vooral duidelijk maakte is dat databeschikbaarheid geen ICT-vraagstuk is maar een samenwerkingsthema. Technologie speelt een rol, maar vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid zijn volgens Nictiz minstens zo belangrijk.

Tijdens het Vlielandberaad stond samenwerking dan ook centraal. Judith Nuijens van Nictiz begeleidde hier de start van het programma Serious Game Transitie naar databeschikbaarheid, die werd ingezet als ijsbreker en denkkader voor het verdere gesprek.

Deelnemers namen de rol aan van zorgverlener, standaardmaker, leverancier of beleidsmaker. Zij ontdekten hoe complex en urgent het vraagstuk van databeschikbaarheid in de zorg is en verkenden samen de centrale vraag: hoe werk je effectief samen binnen een complex netwerk? De gezamenlijke conclusie luidde dat succes afhankelijk is van samenwerking, vertrouwen, leiderschap en eigenaarschap. Nictiz speelde in de gesprekken een actieve rol door niet alleen inhoudelijke kennis te delen, maar ook door het gesprek te faciliteren en verschillende perspectieven aan bod te laten komen.

Nictiz Academie

Het Serious Game-aanbod van Nictiz is onderdeel van de Nictiz Academie. De academie ondersteunt organisaties in de gezondheidszorg in het voeren van het gesprek over databeschikbaarheid. Dat geldt ook voor de impact van digitalisering op de dagelijkse praktijk. De Nictiz Academie draagt op die manier bij aan bewustwording en samenwerking binnen en tussen organisaties. Belangstellenden die meer willen weten over de Serious Game of over de Nictiz Academie kunnen contact opnemen.