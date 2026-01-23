Omring vergroot eigen regie cliënten met slimme tracker

Zorgtechnologie kan bijdragen aan het landelijk opendeurenbeleid om meer bewegingsvrijheid en autonomie van verpleeghuisbewoners met dementie te realiseren. Het opendeurenbeleid is gebaseerd op de Wet zorg en dwang, bedoeld om onvrijwillige zorg – zoals het afsluiten van deuren – te beperken. Reden voor Omring om binnen de testomgeving van Omring.LAB de praktische meerwaarde van de Otiom GPS-tracker in beeld te krijgen.

Omring. LAB verkent de mogelijkheden van zorgtechnologie en test die samen met zorgprofessionals, om te kijken of ze passen bij de doelstellingen en de strategie van de organisatie en aansluiten bij de behoefte van de zorg en de cliënt, vertelde projectmanager Maxime de Gooijer in een recente editie van ICT&health.



“We hebben al een aantal jaren geleden de eerste tests gedaan met GPS-trackers”, vervolgt De Gooijer. “We wilden weten of dit de medewerkers rust zou geven en de bewoners op de PG-afdeling meer vrijheid., eigen regie en autonomie” In eerste instantie vond Omring geen schaalbare GPS-tracker. De interesse werd dan ook gewekt kennisinstituut Vilans ging testen met Otiom.



“Dit is een tracker die bewoners bij zich dragen. Als ketting, in de tas of in de kleding genaaid. Hij maakt het mogelijk om per bewoner een leefcirkel in te stellen. Deze tracker bleek te werken zoals ons dat voor ogen stond. Dus toen we op onze locatie Nicolaas in Lutjebroek in het kader van ons opendeurenbeleid een ‘veilig open’-pilot startten, besloten we daaraan een pilot met Otiom te koppelen.”

Goede eerste indruk

De eerste indruk van Karin Elings, verzorgende IG op de locatie Nicolaas, was direct positief. “In de 34 jaar dat ik hier werk is de kijk op een gesloten afdeling veranderd”, vertelt ze. “Het is niet langer wenselijk om die te handhaven, dus ik vond de pilot met Otiom heel spannend. Met deze tracker krijgen bewoners veel meer bewegingsvrijheid. Waar ze nu mogen komen, blijkt vaak al voldoende te zijn in tegenstelling tot de beperkte bewegingsvrijheid van voorheen.”



De bekendmaking van de pilot leverde met sommige naasten van de bewoners wel discussie op. “Veel familieleden kozen bewust voor een gesloten afdeling uit zorg voor hun naaste”, vertelt Elings. “Maar nu zij zien hoeveel extra vrijheid hun naaste krijgt, overheerst het enthousiasme. Iedere leefcirkel is bovendien flexibel: die wordt vergroot als iemand daaraan toe is, of weer verkleind bij het risico op verdwalen of onveilige situaties.”



Ook collega’s moesten wennen, aldus Elings. ”Zij zijn zo gewend om de deur dicht te doen, om het veilig te houden. We hebben veel gesprekken gevoerd om uit te leggen dat we de mogelijkheid echt van persoon tot persoon verkennen.”

Signalen op groen

Ondertussen is het Omring.LAB bezig met veel meer ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie. “Denk bijvoorbeeld aan slimme bedsensors”, zegt projectmanager Irina Montanus. “Verder kijken we naar andere ontwikkelingen in robotica bijvoorbeeld in de dagstructuur of robots met een sociale component.” Alle potentiële innovaties worden getoetst aan quadruple aim, benadrukt De Gooijer afsluitend. “Voor Otiom geldt dat daarin alle signalen al op groen stonden.”

Dit artikel gemist? Lees het in editie 5, 2025 van ICT&health. Of lees het in ons online magazine.