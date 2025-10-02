Onderzoek: hoe sociale interactie in VR de pijntolerantie verhoogt

Virtual reality (VR) wordt al geruime tijd, ook in Nederland, succesvol ingezet ter verlichting van pijn bij ziekenhuispatiënten, rondom bevallingen, de ggz en zelfs in de verslavingszorg. Wat deze techniek zo effectief maakt, is de mogelijkheid om patiënten volledig af te leiden van fysieke ongemakken. Tot nu toe gebeurde dat voornamelijk in een individuele setting. Nieuw onderzoek laat echter zien dat juist sociale interactie in VR een belangrijke rol kan spelen bij het verhogen van de pijntolerantie.

Onderzoekers van het Virtual Embodiment Lab aan Cornell University, onder leiding van Dr. Andrea Stevenson Won, universitair hoofddocent Communicatie, onderzochten hoe sociale VR (SVR), waarbij patiënten in een virtuele omgeving interacteren met een ander persoon, invloed heeft op de beleving van pijn. De resultaten zijn gepubliceerd in Pain Medicine. “VR wordt al langer gebruikt als afleidingstherapie bij pijn, en ook sociale interactie staat bekend als pijnverzachtend. Wij hebben die twee domeinen samengebracht. Iets dat tot nu toe nauwelijks onderzocht was,” aldus Isabelle McLeod Daphnis, labmanager en eerste auteur van de studie.

Pijnprikkel in combinatie met VR-interactie

In de studie, getiteld "The Effects of Companionship From Strangers and Companions on Pain Thresholds in Immersive Virtual Reality: A Randomized Controlled Trial.”, werden 70 deelnemers blootgesteld aan gecontroleerde pijnprikkels via een thermisch apparaat, waarbij de temperatuur geleidelijk opliep tot het moment dat de deelnemer zijn hand moest terugtrekken. De proefpersonen, voornamelijk studenten, ondergingen de pijnstimulatie in vier verschillende omstandigheden:

Sociale VR met een bekende (vriend of familielid)

Sociale interactie met een bekende via Zoom

Sociale VR met een onbekende (laboratoriumassistent)

Alleen in een VR-omgeving, zonder sociale interactie

Zowel de temperatuur die werd bereikt als de zelfgerapporteerde pijnscores op een schaal van 1 tot 10 werden vastgelegd.

Sociale aan