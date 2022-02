Onderzoek naar zorg op afstand voor Parkinson

Normaliter moeten Parkinson patiënten met enige regelmaat naar het ziekenhuis komen. Op de polikliniek bespreken zijn met de neuroloog hoe zij het verloop van de ziekte de periode daarvoor ervaren hebben. De periodieke controles zijn weliswaar noodzakelijk, maar tegelijkertijd vaak een belastende onderneming voor patiënten die met deze degeneratieve ziekte te maken hebben.

Parkinson zorg op afstand

Met behulp van de Parkinsoncoach app kunnen de patiënten die daarvoor in aanmerking komen, en dat zelf ook willen, hun ervaringen via een app bijhouden. Indien nodig kan via de app ook contact gelegd worden met de zorgverleners in het ziekenhuis. De e-health toepassing bevat daarnaast ook educatie modules die zij kunnen volgen.

In het ziekenhuis kunnen de betreffende patiënten op afstand gemonitord worden, waardoor goede zorg gegarandeerd blijft. Uiteraard kunnen patiënten, wanneer dat nodig blijkt, nog altijd ook fysiek naar het ziekenhuis komen. De eerste ervaringen met de app leren echter dat het aantal fysieke bezoeken een stuk lager ligt.

Wetenschappelijk onderzoek

Een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de Parkinsoncoach is het Zuyderland Medisch Centrum. Inmiddels is het ziekenhuis ook al gestart met een wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van deze e-health toepassing. Doel van dat onderzoek is om te bepalen wat de effecten op de geleverde kwaliteit van zorg en de toegankelijkheid ervan zijn en of de inzet van de coach ook kosten-effectief is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de ontwikkelingen in de zorgsector. De personeelstekorten en de almaar groeiende zorgvraag, nopen naar nieuwe, innovatieve, oplossingen om de zorg ook in de toekomst bereikbaar én betaalbaar te houden.

Via de Duurzame Coalitie tussen het Zuyderland en zorgverzekeraar CZ werd gezocht naar andere ziekenhuizen die aan het onderzoek wilden deelnemen. Die interesse werd al snel gevonden in het Elkerliek. Vanaf januari 2022 krijgen hier de eerste patiënten met de ziekte van Parkinson ook de coach aangeboden.